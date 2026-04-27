Lista: NHL-spelarna som är klara för hockey-VM
Vilka NHL-spelare ansluter till hockey-VM i Zürich och Fribourg? Hockeysverige.se håller koll på spelarna som säger ja tack till landslagsspel inför VM-turneringen 2026. Den här listan uppdateras löpande när nya namn tillkommer.
Hockey-VM spelas i Schweiz mellan 15 och 31 maj.
Här har hockeysverige.se samlat ihop en lista över alla NHL-spelare som tackat ja till att delta i turneringen.
Listan uppdateras löpande.
Senast uppdaterad 27 april 2026.
NHL-spelarna som är klara för Hockey-VM
SVERIGE
Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!
Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!
Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!
Landslagsuttagna, men ej VM-uttagna ännu:
Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!
Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!
Liam Öhgren, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!
Nils Höglander, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!
FINLAND
Justus Annunen, mv, Nashville Predators –> Läs mer!
Ville Heinola, b, Winnipeg Jets –> Läs mer!
Urho Vaakanainen, b, New York Rangers –> Läs mer!
Topias Vilén, b, New Jersey Devils –> Läs mer!
Olli Määttä, b, Calgary Flames –> Läs mer!
Aleksander Barkov, c, Florida Panthers –> Läs mer!
Anton Lundell, c, Florida Panthers –> Läs mer!
Landslagsuttagen, men ej VM-uttagen ännu:
Aatu Räty, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!
KANADA
Jet Greaves, mv, Columbus Blue Jackets –> Läs mer!
Mark Scheifele, c, Winnipeg Jets –> Läs mer!
Robert Thomas, c, St. Louis Blues –> Läs mer!
Ryan O’Reilly, c, Nashville Predators –> Läs mer!
John Tavares, c, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!
TJECKIEN
Filip Hronek, b, Vancouver Canucks –> Läs mer!
Landslagsuttagen, men inte VM-uttagen:
Adam Klapka, fw, Calgary Flames –> Läs mer!
USA
SCHWEIZ
Jonas Siegenthaler, b, New Jersey Devils –> Läs mer!
Nico Hischier, c, New Jersey Devils –> Läs mer!
Timo Meier, fw, New Jersey Devils –> Läs mer!
TYSKLAND
FRANKRIKE
SLOVAKIEN
LETTLAND
ÖSTERRIKE
DANMARK
NORGE
SLOVENIEN
Landets enda NHL-spelare, Anze Kopitar, avslutade karriären efter Stanley Cup-slutspelet.
UNGERN
Har inga NHL-spelare.
STORBRITANNIEN
Har inga NHL-spelare.
