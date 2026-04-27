Lista: NHL-spelarna som är klara för hockey-VM

Vilka NHL-spelare ansluter till hockey-VM i Zürich och Fribourg? Hockeysverige.se håller koll på spelarna som säger ja tack till landslagsspel inför VM-turneringen 2026. Den här listan uppdateras löpande när nya namn tillkommer.

Hockey-VM spelas i Schweiz mellan 15 och 31 maj.

Senast uppdaterad 27 april 2026.

Vilka NHL-spelare kommer spela VM? Foto: Bildbyrån & Alamy.

NHL-spelarna som är klara för Hockey-VM

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Landslagsuttagna, men ej VM-uttagna ännu:

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Liam Öhgren, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Nils Höglander, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!



Justus Annunen, mv, Nashville Predators –> Läs mer!

Ville Heinola, b, Winnipeg Jets –> Läs mer!

Urho Vaakanainen, b, New York Rangers –> Läs mer!

Topias Vilén, b, New Jersey Devils –> Läs mer!

Olli Määttä, b, Calgary Flames –> Läs mer!

Aleksander Barkov, c, Florida Panthers –> Läs mer!

Anton Lundell, c, Florida Panthers –> Läs mer!

Landslagsuttagen, men ej VM-uttagen ännu:

Aatu Räty, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!



Jet Greaves, mv, Columbus Blue Jackets –> Läs mer!

Mark Scheifele, c, Winnipeg Jets –> Läs mer!

Robert Thomas, c, St. Louis Blues –> Läs mer!

Ryan O’Reilly, c, Nashville Predators –> Läs mer!

John Tavares, c, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

John Tavares spelar VM.

Foto: Bildbyrån.

Filip Hronek, b, Vancouver Canucks –> Läs mer!





Landslagsuttagen, men inte VM-uttagen:

Adam Klapka, fw, Calgary Flames –> Läs mer!

Jonas Siegenthaler, b, New Jersey Devils –> Läs mer!

Nico Hischier, c, New Jersey Devils –> Läs mer!

Timo Meier, fw, New Jersey Devils –> Läs mer!

Landets enda NHL-spelare, Anze Kopitar, avslutade karriären efter Stanley Cup-slutspelet.

Har inga NHL-spelare.

Har inga NHL-spelare.







