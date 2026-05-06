Nobbades inför OS – tackar ja till VM

Mattias Ekholm nobbades när det var dags för OS. Ändå har NHL-backen nu tackat ja till spel i hockey-VM 2026.

Mattias Ekholm tackar ja till VM 2026. Foto: Bildbyrån (montage).

– Visst är jag besviken, det här var kanske min sista chans att vara med i ett OS,

Så lät det när Mattias Ekholm, i februari, nobbades av Tre Kronor inför mästerskapet i Milano. Men nu får 35-åringen från Borlänge en chans till revansch. Under onsdagen bekräftar nämligen det Svenska Ishockeyförbundet att NHL-backen tackar ja till hockey-VM 2026, och kliver in i Sam Hallams trupp.

Sist var det konkurrenssituationen som förbundskaptenen pekade på, men under 4 Nations Face-Off var Edmonton Oilers-kuggen en av sju uttagna. Ekholm var då (februari 2025) även assisterande kapten till Victor Hedman. Hedman har nu tagit en paus från hockeyn och verkar inte kunna kliva in med sin erfarenhet.

Mattias Ekholm har 15 NHL-säsonger bakom sig och kliver in med välbehövd rutin. Inte minst om JVM-spelarna fortsätter att spela sig in i laget. Han har tidigare gjort fem VM-turneringar, men den senaste kom 2019. Guldet 2018 är hans bästa resultat med Tre Kronor.

Arvid Söderblom, Albert Johansson, Simon Holmström, Emil Heineman, Oskar Sundqvist och Lucas Raymond är de övriga NHL-spelarna som tackat ja till VM – hittills.

Välkommen tillbaka till Tre Kronor herr, Mattias Ekholm 👏

