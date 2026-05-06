Nils Höglander hade chansen att spela sitt första VM för Sverige. Då tvingas Vancouver Canucks-forwarden lämna återbud, på grund av en skada.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images.

I 8-1-segern mot Schweiz gjorde Nils Höglander sin debut i det svenska A-landslaget. Forwarden hade också chansen att få spela sitt första VM i karriären. Tanken var att han skulle vara med i Beijer Hockey Games och där få chansen att slåss om en plats. Men en skada i matchen mot Schweiz gör nu att han tvingas lämna samlingen.

Tidigare under dagen kom beskedet att Lucas Raymond ansluter till laget. Storstjärnan är också uttagen till VM och tar nu Höglanders plats i truppen.

Vancouver-forwarden gjorde fem poäng på 38 matcher i NHL den här säsongen. Likt resten av Canucks hade han en tuff säsong och kom inte upp i sin nivå. Nu försvinner alltså även chansen att slåss om en VM-plats.

På juniornivå var Nils Höglander en stor stjärna för Sverige i junior-VM. Det blev då elva poäng på sju matcher när Juniorkronorna tog brons 2020.

