Evan Bouchard vann backarnas poängliga i NHL. Nu står det klart att han spelar VM, precis som backpolaren Darnell Nurse.

Evan Bouchard VM-debuterar för Kanada.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Resultat | Grupper och tabell | Allt om Tre Kronor |

Evan Bouchard ratades från den kanadensiska OS-truppen. Men han kommer spela VM i Schweiz, som startar om en dryg vecka. Det skriver TSN:s Darren Dreger på X. Med sig i truppen får han också lagkompisen från Edmonton Oilers, Darnell Nurse.

Evan Bouchard gjorde 95 poäng den gångna säsongen och vann backarnas poängliga i NHL med 14 (!) poängs marginal. Det var första gången han vann backarnas poängliga i grundserien, men två år i rad har han vunnit backarnas poängliga i slutspelet.

Evan Bouchard spelar VM

Det här blir första gången Bouchard spelar i Kanadas seniorlandslag. Tidigare finns bara ett U20-VM på meritlistan för backen, som inledde säsongen 20/21 i HockeyAllsvenskan (!) med Södertälje.

Kanada, som möter Sverige i VM-premiären, får ett riktigt stjärnlag som ska ta revansch för det fiaskoartade uttåget mot Danmark ifjol. I truppen finns sedan tidigare stjärnor som Macklin Celebrini, John Tavares, Mark Scheifele, Mathew Barzal, Robert Thomas och Morgan Rielly.

Alla VM-klara spelare finns här.