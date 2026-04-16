Storstjärnans besked: Vill spela VM

John Tavares har spelat fyra VM – men det kan bli ett femte. Torontostjärnan har gett det kanadensiska förbundet grönt ljus.

Morgan Rielly, William Nylander och John Tavares kan spela VM.

Foto: Bildbyrån.

2024 spelade John Tavares VM senast. Då gjorde han sitt första världsmästerskap sedan 2012. Nu är veteranen återigen sugen på att dra på sig den kanadensiska landslagströjan.

35-åringen berättar på en mediaträff i Toronto att han gett grönt ljus för att deltaga i turneringen, och att han just nu håller på att samtala med det kanadensiska hockeyförbundet.

Tavares nobbades från Kanadas trupp i såväl 4-Nations som OS, men har två mästerskapsguld med A-landslaget. Dels från OS i Sotji och dels från World Cup. Han har också vunnit två JVM-guld samt ett guld i U18-VM. I VM har han dock inte ens tagit medalj, trots att han själv gjort 18+18 på 31 matcher.

John Tavares gjorde denna säsong 71 poäng (31+40) i NHL.

VM spelas i Schweiz och startar den 15 maj. Först ut är en supermatch mellan Tavares Kanada och Tre Kronor. Apropå Tre Kronor uteslöt William Nylander inte spel i VM när han fick frågan om det på dagens pressträff, men han hade inget besked att ge.

Även en tredje Torontostjärna, Morgan Rielly, öppnade idag för att spela VM. Han är, precis som Tavares, kanadensare.