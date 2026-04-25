Uppgifter: NHL-trio ansluter till Tre Kronor − ska spela VM
Tre Kronor uppges få förstärkning från NHL inför VM i Schweiz nästa månad.
Enligt Expressen ska Albert Johansson, Emil Heineman och Simon Holmström ha tackat ja till VM-spel.
När Tre Kronor tog ut truppen till Fortuna Hockey Games i Tjeckien inför den kommande veckan tog fyra NHL-spelare plats i truppen. Anton Frondell från Chicago Blackhawks och Vancouver Canucks-trion Nils Höglander, Linus Karlsson och Liam Öhgren ska spela med landslaget.
Nu ser däremot fler NHL-lirare vara på väg att förstärka laget till Hockey-VM i Schweiz som börjar om två och en halv vecka.
Under lördagen uppger nämligen Expressen att tre spelare från NHL har tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det handlar om Albert Johansson från Detroit Red Wings samt New York Islanders-duon Emil Heineman och Simon Holmström.
Får debutera i Tre Kronor
För Simon Holmström skulle det i sådana fall innebära Tre Kronor-debut då han aldrig tidigare har spelat i seniorlandslaget. Albert Johansson har tidigare gjort ett antal landskamper för Tre Kronor men kommer nu få chansen att göra VM-debut. Emil Heineman däremot var med och spelade VM i Stockholm förra året där han stod för 1+2 på tio matcher när Tre Kronor tog brons.
Trion kommer alla från fina säsonger i NHL. Albert Johansson har spelat till sig en ordinarie plats i Detroit och noterades för elva poäng på 82 matcher. Emil Heineman stod för karriärsbästa i NHL efter trejden till Islanders. Han gjorde 22 mål och 31 poäng på 82 matcher under säsongen. Simon Holmström noterades för 19 mål och 41 poäng på 79 matcher och var återigen en värdefull spelare för ”Isles”. Heineman och Holmström kom trea respektive fyra i interna skytteligan hos New York Islanders medan Holmström också kom femma i interna poängligan.
Under Hockey-VM kommer Tre Kronor att spela i grupp B, som avgörs i Fribourg och BCF Arena. Där kommer Sverige att ställas mot Kanada, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge och Italien. Premiären spelas mot Kanada på fredagen 15 maj.
Sveriges trupp till Fortuna Hockey Games
Målvakter
Magnus Hellberg, Djurgården
Love Härenstam, Södertälje
Backar
Jacob Larsson, Rapperswil
Robert Hägg, Brynäs
Erik Brännström, Lausanne
Axel Andersson, Brynäs
Tim Heed, Ambri-Piotta
Sascha Boumedienne, Boston Univ.
Joel Persson, Växjö
Forwards
Isac Hedqvist, Luleå
Linus Karlsson, Vancouver
Jack Berglund, Färjestad
Anton Frondell, Chicago Blackhawks
André Petersson, SCL Tigers
Nils Höglander, Vancouver
Theodor Niederbach, Frölunda
Jakob Silfverberg, Brynäs
Ivar Stenberg, Frölunda
Karl Henriksson, Växjö
Viggo Björck, Djurgården
Marcus Sylvegård, Biel Bienne
Liam Öhgren, Vancouver
