Uppgifter: NHL-trio ansluter till Tre Kronor − ska spela VM

Tre Kronor uppges få förstärkning från NHL inför VM i Schweiz nästa månad.

Enligt Expressen ska Albert Johansson, Emil Heineman och Simon Holmström ha tackat ja till VM-spel.

Simon Holmström, Emil Heineman och Albert Johansson uppges vara klara för VM-spel. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

När Tre Kronor tog ut truppen till Fortuna Hockey Games i Tjeckien inför den kommande veckan tog fyra NHL-spelare plats i truppen. Anton Frondell från Chicago Blackhawks och Vancouver Canucks-trion Nils Höglander, Linus Karlsson och Liam Öhgren ska spela med landslaget.

Nu ser däremot fler NHL-lirare vara på väg att förstärka laget till Hockey-VM i Schweiz som börjar om två och en halv vecka.

Under lördagen uppger nämligen Expressen att tre spelare från NHL har tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det handlar om Albert Johansson från Detroit Red Wings samt New York Islanders-duon Emil Heineman och Simon Holmström.

Får debutera i Tre Kronor

För Simon Holmström skulle det i sådana fall innebära Tre Kronor-debut då han aldrig tidigare har spelat i seniorlandslaget. Albert Johansson har tidigare gjort ett antal landskamper för Tre Kronor men kommer nu få chansen att göra VM-debut. Emil Heineman däremot var med och spelade VM i Stockholm förra året där han stod för 1+2 på tio matcher när Tre Kronor tog brons.

Trion kommer alla från fina säsonger i NHL. Albert Johansson har spelat till sig en ordinarie plats i Detroit och noterades för elva poäng på 82 matcher. Emil Heineman stod för karriärsbästa i NHL efter trejden till Islanders. Han gjorde 22 mål och 31 poäng på 82 matcher under säsongen. Simon Holmström noterades för 19 mål och 41 poäng på 79 matcher och var återigen en värdefull spelare för ”Isles”. Heineman och Holmström kom trea respektive fyra i interna skytteligan hos New York Islanders medan Holmström också kom femma i interna poängligan.

Under Hockey-VM kommer Tre Kronor att spela i grupp B, som avgörs i Fribourg och BCF Arena. Där kommer Sverige att ställas mot Kanada, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge och Italien. Premiären spelas mot Kanada på fredagen 15 maj.

Sveriges trupp till Fortuna Hockey Games

Målvakter

Magnus Hellberg, Djurgården

Love Härenstam, Södertälje

Backar

Jacob Larsson, Rapperswil

Robert Hägg, Brynäs

Erik Brännström, Lausanne

Axel Andersson, Brynäs

Tim Heed, Ambri-Piotta

Sascha Boumedienne, Boston Univ.

Joel Persson, Växjö

Forwards

Isac Hedqvist, Luleå

Linus Karlsson, Vancouver

Jack Berglund, Färjestad

Anton Frondell, Chicago Blackhawks

André Petersson, SCL Tigers

Nils Höglander, Vancouver

Theodor Niederbach, Frölunda

Jakob Silfverberg, Brynäs

Ivar Stenberg, Frölunda

Karl Henriksson, Växjö

Viggo Björck, Djurgården

Marcus Sylvegård, Biel Bienne

Liam Öhgren, Vancouver

Source: Albert Johansson @ Elite Prospects

Source: Emil Heineman @ Elite Prospects

Source: Simon Holmström @ Elite Prospects