NHL-forwarden förstärker Tre Kronor

Carl Grundström är klar för hockey-VM. Tre Kronor får förstärkning av Philadelphia Flyers-forwarden inför premiären mot Kanada.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Det är två dagar kvar till VM-premiären mot ett stjärnspäckat Kanada. Lönnlöven fick i går loss självaste Sidney Crosby, nu får även Sverige förstärkning från Nordamerika. Det handlar om Carl Grundström som den här säsongen spelade i Philadelphia Flyers. Forwarden har gjort 13 poäng på 47 matcher den här säsongen. Totalt har han spelat över 300 matcher i NHL.

Nu blir 28-åringen nästa spelare in i Sveriges VM-trupp.

Det här blir hans fjärde världsmästerskap i karriären. Sedan tidigare finns ett brons på meritlistan. Han gjorde även två junior-VM i ung ålder. I ett relativt oerfaret lag väntar nu en större roll för den rutinerade forwarden.

Enligt förbundets pressmeddelande är det Isac Hedqvist som får lämna truppen. Luleå-forwarden blir därmed petad i sista stund och får nu vända hem till Sverige.

Carl Grundström blir nu den tionde NHL-spelaren i Sveriges VM-trupp. Alltjämt saknas däremot de största stjärnorna. Hittills är Lucas Raymond det största namnet i Sverige.

