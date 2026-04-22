Här är Sveriges trupp – Viggo Björck uttagen
Sex matcher återstår för Tre Kronor och Sam Hallam innan pucken släpps för hockey-VM 2026. Då tar förbundskaptenen ut sex JVM-spelare i sin trupp.
30 april intar Sam Hallam och hans Tre Kronor Husqvarna Garden för att möta Schweiz. Därifrån följer de sista förberedelserna inför hockey-VM med Beijer Hockey Games, veckan därpå. Nu har förbundskaptenen också presenterat sin trupp.
I den ingår totalt tio debutanter: Nils Höglander, Theodor Niederbach, Karl Henriksson, Liam Öhgren, inklusive sex JVM-spelare Viggo Björck, Love Härenstam, Sascha Boumedienne, Jack Berglund, Anton Frondell och Ivar Stenberg.
– Han är kanske den klokaste spelarna. Otrolig imponerande att följa oavsett om han spela i U20 eller med Djurgården i SHL. Jättekul att se Viggo, säger Sam Hallam och fortsätter om att lyfta unga spelare inför mästerskapet.
– Sen är hockey-VM lite speciellt. Är du i den här åldern har du ingen respekt. De är ofta den här sista kryddan som gör det riktigt bra. Sen får vi se hur många som tar sig hela vägen.
Dessutom får Hallam själv, som tidigare kommunicerat en tidigare kollega intill sig i Jörgen Jönsson.
– Det är så jäkla roligt, för mig personligen att få jobba med Jörgen inge. Det är en person jag litar på, och han litar på mig, säger Hallam.
Sveriges trupp till Fortuna Hockey Games
Målvakter
Magnus Hellberg, Djurgården
Love Härenstam, Södertälje
Backar
Jacob Larsson, Rapperswil
Robert Hägg, Brynäs
Erik Brännström, Lausanne
Axel Andersson, Brynäs
Tim Heed, Ambri-Piotta
Sascha Boumedienne, Boston Univ.
Joel Persson, Växjö
Forwards
Isac Hedqvist, Luleå
Linus Karlsson, Vancouver
Jack Berglund, Färjestad
Anton Frondell, Chicago Blackhawks
André Petersson, SCL Tigers
Nils Höglander, Vancouver
Theodor Niederbach, Frölunda
Jakob Silfverberg, Brynäs
Ivar Stenberg, Frölunda
Karl Henriksson, Växjö
Viggo Björck, Djurgården
Marcus Sylvegård, Biel Bienne
Liam Öhgren, Vancouver
