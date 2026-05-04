Schweiz drömbesked – stjärnan klar för VM

Andreas Larsson
Schweiz spetsar truppen inför kommande hemma-VM. Stjärnbacken Roman Josi är klar för turneringen.

Värdnationen Schweiz laddar för VM på hemmaplan. Nu kommer ett drömbesked för alpnationen när Nashville Predators stjärnback Roman Josi ansluter till truppen.

35-årige Josi stod den gångna säsongen för 55 poäng på 68 matcher för Nashville. Senast Roman Josi representerade Schweiz i VM var 2024.

Sedan tidigare har även New Jersey Devils-stjärnorna Nico Hischier och Timo Meier anslutit till den schweiziska truppen.

