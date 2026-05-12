Lettlands trupp i Hockey-VM 2026 – jättetalanger tar plats

Lettland har tagit ut sin trupp. I laget finns en HockeyAllsvensk spelare, en NHL-spelare – och två jättelöften.

Foto: Bildbyrån (Bilden är ett montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Lettland saknar flera tunga namn i sin VM-trupp, däribland NHL-målvakterna Elvis Merzlikins och Arturs Silovs och NHL-forwardsen Rodrigo Abols, Teodors Blugers och Zemgus Girgensons. Likt Sverige har man istället gett flera unga spelare chansen.

Däribland backtalangen Alberts Smits, född 2007, som väntas gå topp-tio i NHL-draften i sommar, och forwarden Olivers Mūrnieks. Han är född så sent som 2008, har ännu inte fyllt 18 år, och blir tidernas yngsta VM-spelare för Lettland om han får speltid i turneringen.

Smits spelar till vardags i Jukurit i den finska högstaligan medan Mūrnieks spelade för Saint John Sea Dogs i juniorligan QMJHL. Han kommer dock spela på college till hösten. Talangen, som även han kan draftas i sommar, har redan spelat två JVM trots att han alltjämt är U18-spelare.

Smits var, trots att han är junior en säsong till, med även i OS.

En HockeyAllsvensk spelare i Lettlands VM-trupp

I truppen finns en NHL-spelare: Sandis Vilmanis. Han gjorde 19 matcher för Florida och 48 matcher i AHL-laget Charlotte Checkers förra säsongen. I VM-laget finns också en spelare som förra säsongen spelade i Sverige, nämligen Troja/Ljungbys back Arvils Bergmanis.

Lettland spelar i grupp A och möter värdlandet Schweiz i sin premiär, på lördag klockan 20:20. De jagar i år sin första kvartsfinalplats sedan 2023, då de ju tog ett sensationellt brons.

Lettlands trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Kristers Gudļevskis, Pinguins Bremerhaven

Gustavs Dāvis Grigals, SaiPa

Mareks Mitens, Banská Bystrica

Backar

Oskars Cibuļskis, Herning

Ralfs Freibergs, Vítkovice

Kristaps Zīle, Liberec

Roberts Mamčics, Karlovy Vary

Arvils Bergmanis, Troja-Ljungby

Miks Tumānovs, Helsingin Jokerit

Artūrs Andžāns, HPK

Alberts Šmits, Red Bull München

Forwards

Oskars Batņa, Pelicans

Mārtiņš Dzierkals, Sparta

Rūdolfs Balcers, ZSC Lions

Renārs Krastenbergs, Olomouc

Toms Andersons, La Chaux-de-Fonds

Haralds Egle, Karlovy Vary

Deniss Smirnovs, Kloten

Filips Buncis, Rungsted

Gļebs Prohorenkovs, Niagara

Kristaps Skrastiņš, New Hampshire

Patriks Zabusovs, Zemgale

Oskars Lapinskis, SCL Tigers

Sandis Vilmanis, Florida Panthers

Olivers Mūrnieks, Sea Dogs