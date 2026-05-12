Lettlands trupp i Hockey-VM 2026 – jättetalanger tar plats
Lettland har tagit ut sin trupp. I laget finns en HockeyAllsvensk spelare, en NHL-spelare – och två jättelöften.
Lettland saknar flera tunga namn i sin VM-trupp, däribland NHL-målvakterna Elvis Merzlikins och Arturs Silovs och NHL-forwardsen Rodrigo Abols, Teodors Blugers och Zemgus Girgensons. Likt Sverige har man istället gett flera unga spelare chansen.
Däribland backtalangen Alberts Smits, född 2007, som väntas gå topp-tio i NHL-draften i sommar, och forwarden Olivers Mūrnieks. Han är född så sent som 2008, har ännu inte fyllt 18 år, och blir tidernas yngsta VM-spelare för Lettland om han får speltid i turneringen.
Smits spelar till vardags i Jukurit i den finska högstaligan medan Mūrnieks spelade för Saint John Sea Dogs i juniorligan QMJHL. Han kommer dock spela på college till hösten. Talangen, som även han kan draftas i sommar, har redan spelat två JVM trots att han alltjämt är U18-spelare.
Smits var, trots att han är junior en säsong till, med även i OS.
En HockeyAllsvensk spelare i Lettlands VM-trupp
I truppen finns en NHL-spelare: Sandis Vilmanis. Han gjorde 19 matcher för Florida och 48 matcher i AHL-laget Charlotte Checkers förra säsongen. I VM-laget finns också en spelare som förra säsongen spelade i Sverige, nämligen Troja/Ljungbys back Arvils Bergmanis.
Lettland spelar i grupp A och möter värdlandet Schweiz i sin premiär, på lördag klockan 20:20. De jagar i år sin första kvartsfinalplats sedan 2023, då de ju tog ett sensationellt brons.
Lettlands trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter
Kristers Gudļevskis, Pinguins Bremerhaven
Gustavs Dāvis Grigals, SaiPa
Mareks Mitens, Banská Bystrica
Backar
Oskars Cibuļskis, Herning
Ralfs Freibergs, Vítkovice
Kristaps Zīle, Liberec
Roberts Mamčics, Karlovy Vary
Arvils Bergmanis, Troja-Ljungby
Miks Tumānovs, Helsingin Jokerit
Artūrs Andžāns, HPK
Alberts Šmits, Red Bull München
Forwards
Oskars Batņa, Pelicans
Mārtiņš Dzierkals, Sparta
Rūdolfs Balcers, ZSC Lions
Renārs Krastenbergs, Olomouc
Toms Andersons, La Chaux-de-Fonds
Haralds Egle, Karlovy Vary
Deniss Smirnovs, Kloten
Filips Buncis, Rungsted
Gļebs Prohorenkovs, Niagara
Kristaps Skrastiņš, New Hampshire
Patriks Zabusovs, Zemgale
Oskars Lapinskis, SCL Tigers
Sandis Vilmanis, Florida Panthers
Olivers Mūrnieks, Sea Dogs
