Tjeckien får stjärnförstärkning i VM

Tjeckien har fått loss ett av sina största namn till VM i Schweiz nästa månad.

Tre Kronor möter Tjeckien i sin tredje gruppspelsmatch i VM. Nu står det klart att tjeckerna får loss ett av sina främsta NHL-namn till turneringen. Det är nämligen så att Vancouvers Filip Hronek, Tjeckiens toppback från NHL, har tackat ja till turneringen.

Han finns med redan i veckans Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan.

– Vi kommer att komma överens om hur han ska användas, men jag tror att han spelar åtminstone en match, säger förbundskapten Radem Rulik.

Två SHL-spelare landslagsuttagna

Filip Hronek var Quinn Hughes parhäst under duons gemensamma tid i Vancouver Canucks. Tjecken kommer från sin poängmässigt bästa NHL-säsong, då han levererade 49 poäng för NHL-jumbon.

Även en annan NHL-spelare har tackat ja till VM-spel med Tjeckien: Forwarden Adam Klapka. Han är dock inte VM-uttagen ännu, utan behöver prestera i de båda Euro Hockey Tour-turneringarna som föregår mästerskapet för att säkra en plats i den slutgiltiga truppen.

I truppen till veckans Fortuna Hockey Games finns också två SHL-spelare från den gångna säsongen med: Brynäsbacken Michal Kempný och Färjestads storstjärna David Tomásek.