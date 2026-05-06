Stjärnorna tackar ja till VM – Draisaitl tvingas nobba

Tyskland har fått positiva besked från två NHL-spelare inför nästa veckas VM. Både Philipp Grubauer och Moritz Seider vill spela turneringen.

Tyskland ser ut att få förstärkning från NHL under ishockey-VM i Schweiz. Både världsbacken Moritz Seider och den pånyttfödde målvakten Philipp Grubauer väntas ansluta till landslaget under de kommande dagarna. Det rapporterar tyska RTL.

Seider, som spelar för Detroit Red Wings, har haft skadeproblem men planeras vara tillgänglig inom kort. Han kan bli aktuell för spel i genrepet mot USA den 10 maj. Därefter tas ett definitivt beslut om hans medverkan i VM. Om han får grönt ljus blir det 25-åringens sjätte (!) VM-turnering. Han kommer från en säsong med 60 poäng på 82 matcher för Red Wings.

Även Grubauer, till vardags i Seattle Kraken, ansluter till truppen inför mästerskapet. Han väntas delta i förberedelserna tillsammans med laget, som leds av förbundskapten Harold Kreis. 34-årige Grubauer kommer från sin bästa säsong på flera år, och stoppade 90,9 procent av de skott han fick på sig på 32 matcher i NHL. Han var också landets självklara förstemålvakt i OS.

Leon Draisaitl tvingas nobba

Samtidigt saknas flera spelare i den tyska truppen. Landets största stjärna, Leon Draisaitl, deltar inte i VM. Han har dragits med en knäskada och tvingas tacka nej. Oilers. Ottawa Senators-stjärnan Tim Stützle missar också turneringen på grund av skada. För Utahs Mammoths forward JJ Peterka är läget oklart, men han är just nu skadad och lär inte heller spela mästerskapet.

Tyskland inleder VM den 15 maj i Zürich, mot Finland.