Finland fortsätter att bygga ett starkt lag till hockey-VM i Schweiz. De har redan fått loss flera namn från NHL – och nu ansluter två spelare som var med även i OS-laget.

Joonas Korpisalo och Henri Jokiharju förstärker Finland.

Foto: AP Photo/Mark Stockwell.

Henri Jokiharju och Joonas Korpisalo kommer att spela VM för Finland. De båda var med i OS-truppen och hör till vardags hemma i Boston Bruins. Duon åkte ut mot Buffalo Sabres för ett par dagar sedan men väljer alltså att förlänga säsongen.

Därmed gör de superstjärnan Aleksander Barkov sällskap i turneringen.

Även Anton Lundell och Teuvo Teräväinen har tackat ja till VM. Joonas Korpisalo gör nu Justus Annunen sällskap på målvaktssidan och är en inte helt osannolik målvaktsetta för Finland i turneringen.

Samtidigt väntas nu Henri Jokiharju ta ett stort ansvar defensivt och vara en klippa för laget. Han har, förutom OS-turneringen, även spelat en VM-turnering tidigare samt varit med i 4 Nations Face-off för ett år sedan.

Däremot saknas den tidigare SHL-backen Rasmus Rissanen med en skada i Beijer Hockey Games och kommer inte heller att spela i VM.

