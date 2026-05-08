Kanada har presenterat de första 23 spelarna till VM-truppen 2026 – och det är en namnstark samling som skickas till mästerskapet i Schweiz. Med NHL-profiler som John Tavares, Mark Scheifele och Mathew Barzal hoppas hockeystormakten ta sin första medalj på tre år.

Macklin Celebrini blir Kanadas stora affischnamn i hockey-VM. Foto: REUTERS/Marton Monus

Ett starkt lagbygge är redo att representera lönnlöven vid ett av hockeyvärldens största evenemang.

På fredagen presenterade Hockey Canada de första 23 spelarna som tagits ut till truppen inför herrarnas VM 2026.

Nationerna får ha maximalt 25 spelare i sina VM-trupper. Det innebär att Kanada fortfarande kan lägga till ytterligare två namn, vilket sannolikt kommer att ske när fler lag slagits ut ur Stanley Cup-slutspelets andra runda.

Det finns gott om välbekanta namn i den kanadensiska truppen, där en mix av veteraner och unga stjärnskott ska försöka leda landet till framgång. NHL-profiler som John Tavares, Ryan O’Reilly, Mathew Barzal, Robert Thomas och Mark Scheifele väntas få stora roller offensivt. Samtidigt blir det spännande att följa superlöftet Macklin Celebrin. Han imponerade oväntat mycket under vinter-OS i februari.

NHL:s poängbästa back klar för VM-spel

På backsidan bidrar Morgan Rielly, Dylan DeMelo och Darnell Nurse med rutin, medan Evan Bouchard – NHL:s poängbäste back den här säsongen – är redo att göra debut i Kanadas A-landslag.

Målvaktssidan kan däremot vara ett frågetecken för Kanada i turneringen. I truppen finns Detroit Red Wings-veteranen Cam Talbot tillsammans med Jet Greaves, som kommer från en imponerande säsong med Columbus Blue Jackets. Där finns även Nashville Predators-talangen Jack Ivankovic, som nyligen avslutade sin första säsong vid University of Michigan och hjälpte Wolverines att vinna Big Ten-mästerskapet.

Kanada jagar sin första VM-medalj på tre år. Nationen har rekordet för flest VM-guld genom tiderna med 28 titlar och totalt 53 medaljer. Kanada tog guld både 2021 och 2023 samt silver 2019 och 2022.

Turneringen inleds nästa fredag då Kanada ställs mot Sverige. Därefter väntar gruppspelsmatcher mot Italien, Danmark, Norge, Slovenien, Slovakien och Tjeckien i Grupp B.

Kanadas trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards