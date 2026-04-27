Kanada ser ut att få ett superlag till Hockey-VM nästa månad.

Båda storstjärnorna Macklin Celebrini och Mark Scheifele har tackat ja − och även supertalangen Gavin McKenna ska spela VM.

Macklin Celebrini och Gavin McKenna är två av spelarna som kommer loss för Kanada. Foto: Bildbyrån

Den 15 maj spelas premiären av Hockey-VM i Schweiz där Tre Kronor ställs mot Kanada i första matchen. Det ser redan ut att kunna bli ett oerhört tufft motstånd för Sverige.

Kanada har redan fått loss spelare som Mark Scheifele, Robert Thomas, Ryan O’Reilly och John Tavares. Nu uppges ytterligare storstjärnor vara klara för VM-spel nästa månad.

TSN:s insider Darren Dreger uppger nämligen att Macklin Celebrini, som var en av de bästa spelarna vid OS i februari, nu också har tackat ja. Även Mathew Barzal och Morgan Rielly från NHL ska vara klara för Kanada. Samtidigt väntas också supertalangen Gavin McKenna, som förväntas gå som etta i sommarens NHL-draft, ta plats i Kanadas VM-trupp.

Läs mer: Alla NHL-spelarna som är klara för hockey-VM

Team Canada has added some big names to its Men’s World roster. Celebrini, McKenna, Scheifele, Barzal all committed. Morgan Rielly has agreed to go to Switzerland as well. More to come. — Darren Dreger (@DarrenDreger) April 27, 2026

Storstjärnorna klara för VM-spel med Kanada

Det är alltså riktigt tunga namn som Kanada kan skryta med i årets VM-turnering. Macklin Celebrini kom fyra i NHL:s poängliga med hela 115 poäng på 82 matcher för San Jose Sharks under säsongen. Mark Scheifele kom precis bakom 19-åringen, på femteplats, sedan han gjort 103 poäng på 82 matcher för Winnipeg Jets.

John Tavares och Morgan Rielly är två veteraner från Toronto Maple Leafs som säkerligen är kandidater att bli kaptener för Kanada. Tavares var lagkapten för Kanada vid VM 2024 och har tidigare i sin karriär vunnit både OS-guld 2014 och World Cup-guld 2016. Rielly å sin sida vann VM-guld med Kanada 2016.

Mathew Barzal och Robert Thomas är två toppspelare i NHL som har snittat runt en poäng per match de senaste säsongerna. 35-årige Ryan O’Reilly vann VM-guld med Kanada både 2015 och 2016 samt vann World Cup 2016. Han tog även hem Conn Smythe Trophy om slutspelets MVP när St. Louis Blues vann Stanley Cup 2019.

18-årige Gavin McKenna har länge pekats ut som en favorit att gå som etta i NHL-draften till sommaren. Under säsongen har han dock fått tuff konkurrens från Frölundas Ivar Stenberg, som är uttagen för spel i Tre Kronor inför VM. De uppges gå en duell om förstaplatsen i draften. McKenna hade en knackig första halva på säsongen men har sedan varit lysande för Penn State University på college där gjorde 51 poäng på 35 matcher och var en av finalisterna till Hobey Baker Award som delas ut till NCAA:s bästa spelare. Under JVM i vintras kom McKenna tvåa i poängligan med 14 poäng på sju matcher för Kanada. Nu ser han ut att få göra VM-debut.

Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects