Finsk stjärnförstärkning till VM

Finland har presenterat ännu en NHL-förstärkning inför hockey-VM. Det handlar om Chicago Blackhawks Teuvo Teräväinen.

Finland meddelar att Teuvo Teräväinen spelar VM 2026. Foto: Bildbyrån (montage).

Under sista delen av NHL:s grundserie fick han se Anton Frondell göra succé på nära håll, i Chicago Blackhawks. Nu står det klart att Teuvo Teräväinen kommer att förlänga sin säsong genom att åka på hockey-VM 2026.

Finland går ut med nyheten under fredagen, dagen efter 2–3-förlusten i Euro Hockey Tour.

– Teräväinens spelförmåga och offensiva färdigheter är ngot som säkerligen kommer att vara användbart när VM startar, säger GM Jere Lehtinen i ett uttalande.

Sedan tidigare har Finland även fått in Justus Annunen, Ville Heinola, Urho Vaakanainen, Olli Määttä, Nikolas Matinpalo, Aleksander Barkov, Anton Lundell och Lenni Hämeenaho. Samtliga från olika NHL-klubbar

Under den gångna säsongen nådde Teräväinen inte riktigt upp till poängnivån han hållit de två tidigare åren i NHL. Han landade på 14 mål och 21 assist, och tog även en plats i den finska OS-truppen.

Source: Teuvo Teräväinen @ Elite Prospects