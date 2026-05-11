Både Michal Kempny och David Tomasek tar plats i Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026. Däremot finns det bara två NHL-spelare i den trupp som förbundskaptenen Radim Rulik presenterade på söndagskvällen.

Tjeckien avslutade Beijer Hockey Games på sämsta sätt med att förlora mot Schweiz med 1–6. Trots det slapp man jumboplatsen i turneringen då Tre Kronor föll med 1–5 mot Finland och slutade sist eftersom Tjeckien slagit dem tidigare i veckan.

Efter nederlaget mot Schweiz presenterade tjeckerna sin VM-trupp inför det stundande mästerskapet i Schweiz. Det blir en trupp med till största delen spelare från den inhemska tjeckiska ligan. I truppen finns nämligen bara två NHL-spelare – Vancouver Canucks back Filip Hronek och New York Rangers forward Jaroslav Chmelar.

Däremot har man två spelare som spelade SHL-hockey den gångna säsongen i Brynäs back Michal Kempny och Färjestads forward David Tomasek. Båda spelarna återvänder dock till Tjeckien nästa säsong för spel med Kladno respektive Pardubice. Båda två spelade OS med Tjeckien i februari.

Med i Tjeckiens trupp till hockey-VM finns även den nu 40-årige ikonen Roman Cervenka, som går in i sin 13:e VM-turnering. Detta efter en säsong där han vann poängligan i både den ligan och slutspelet, samt ledde Dynamo Pardubice till den tjeckiska mästerskapstiteln.

Tjeckien inleder hockey-VM med att möta Danmark på fredag. Övriga lag i grupp B i Fribourg är Sverige, Kanada, Slovakien, Slovenien, , Norge och Italien.

Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

Josef Kořenář

Petr Kváča

Dominik Pavlát

Backar

Marek Alscher

Tomáš Cibulka

Tomáš Galvas

Libor Hájek

Filip Hronek

Michal Kempný

Jan Ščotka

Jiří Ticháček

Forwards