Två SHL-spelare tar plats i Tjeckiens VM-trupp
Följ HockeySverige på
Google news
Både Michal Kempny och David Tomasek tar plats i Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026. Däremot finns det bara två NHL-spelare i den trupp som förbundskaptenen Radim Rulik presenterade på söndagskvällen.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Tjeckien avslutade Beijer Hockey Games på sämsta sätt med att förlora mot Schweiz med 1–6. Trots det slapp man jumboplatsen i turneringen då Tre Kronor föll med 1–5 mot Finland och slutade sist eftersom Tjeckien slagit dem tidigare i veckan.
Efter nederlaget mot Schweiz presenterade tjeckerna sin VM-trupp inför det stundande mästerskapet i Schweiz. Det blir en trupp med till största delen spelare från den inhemska tjeckiska ligan. I truppen finns nämligen bara två NHL-spelare – Vancouver Canucks back Filip Hronek och New York Rangers forward Jaroslav Chmelar.
Kempny och Tomasek spelar hockey-VM för Tjeckien
Däremot har man två spelare som spelade SHL-hockey den gångna säsongen i Brynäs back Michal Kempny och Färjestads forward David Tomasek. Båda spelarna återvänder dock till Tjeckien nästa säsong för spel med Kladno respektive Pardubice. Båda två spelade OS med Tjeckien i februari.
Med i Tjeckiens trupp till hockey-VM finns även den nu 40-årige ikonen Roman Cervenka, som går in i sin 13:e VM-turnering. Detta efter en säsong där han vann poängligan i både den ligan och slutspelet, samt ledde Dynamo Pardubice till den tjeckiska mästerskapstiteln.
Tjeckien inleder hockey-VM med att möta Danmark på fredag. Övriga lag i grupp B i Fribourg är Sverige, Kanada, Slovakien, Slovenien, , Norge och Italien.
Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026
Målvakter
- Josef Kořenář
- Petr Kváča
- Dominik Pavlát
Backar
- Marek Alscher
- Tomáš Cibulka
- Tomáš Galvas
- Libor Hájek
- Filip Hronek
- Michal Kempný
- Jan Ščotka
- Jiří Ticháček
Forwards
- Ondřej Beránek
- Matěj Blümel
- Jiří Černoch
- Roman Červenka
- Jakub Flek
- Jaroslav Chmelář
- Martin Kaut
- Michal Kovařčík
- Dominik Kubalík
- Jan Mandát
- Matyáš Melovský
- Lukáš Sedlák
- David Tomášek
- Daniel Voženílek
Den här artikeln handlar om: