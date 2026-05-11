Två SHL-spelare tar plats i Tjeckiens VM-trupp

Uffe Bodin
Både Michal Kempny och David Tomasek tar plats i Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026. Däremot finns det bara två NHL-spelare i den trupp som förbundskaptenen Radim Rulik presenterade på söndagskvällen.

Tjeckien avslutade Beijer Hockey Games på sämsta sätt med att förlora mot Schweiz med 1–6. Trots det slapp man jumboplatsen i turneringen då Tre Kronor föll med 1–5 mot Finland och slutade sist eftersom Tjeckien slagit dem tidigare i veckan.

Efter nederlaget mot Schweiz presenterade tjeckerna sin VM-trupp inför det stundande mästerskapet i Schweiz. Det blir en trupp med till största delen spelare från den inhemska tjeckiska ligan. I truppen finns nämligen bara två NHL-spelare – Vancouver Canucks back Filip Hronek och New York Rangers forward Jaroslav Chmelar.

Däremot har man två spelare som spelade SHL-hockey den gångna säsongen i Brynäs back Michal Kempny och Färjestads forward David Tomasek. Båda spelarna återvänder dock till Tjeckien nästa säsong för spel med Kladno respektive Pardubice. Båda två spelade OS med Tjeckien i februari.

Med i Tjeckiens trupp till hockey-VM finns även den nu 40-årige ikonen Roman Cervenka, som går in i sin 13:e VM-turnering. Detta efter en säsong där han vann poängligan i både den ligan och slutspelet, samt ledde Dynamo Pardubice till den tjeckiska mästerskapstiteln.

Tjeckien inleder hockey-VM med att möta Danmark på fredag. Övriga lag i grupp B i Fribourg är SverigeKanadaSlovakienSlovenien, , Norge och Italien.

Tjeckiens trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

  • Josef Kořenář
  • Petr Kváča
  • Dominik Pavlát

Backar

  • Marek Alscher
  • Tomáš Cibulka
  • Tomáš Galvas
  • Libor Hájek
  • Filip Hronek
  • Michal Kempný
  • Jan Ščotka
  • Jiří Ticháček

Forwards

  • Ondřej Beránek
  • Matěj Blümel
  • Jiří Černoch
  • Roman Červenka
  • Jakub Flek
  • Jaroslav Chmelář
  • Martin Kaut
  • Michal Kovařčík
  • Dominik Kubalík
  • Jan Mandát
  • Matyáš Melovský
  • Lukáš Sedlák
  • David Tomášek
  • Daniel Voženílek

