Uppgifter: Han blir Kanadas målvakt i hockey-VM

Kanada fortsätter att få fina förstärkningar inför hockey-VM i Schweiz. Nu rapporteras det att Columbus Blue Jackets skicklige målvakt Jet Greaves har tackat ja till spel i turneringen.

En målvakt med en fin säsong i ryggen får testa på VM-spel.

Enligt TSN:s Darren Dreger kommer Jet Greaves från Columbus Blue Jackets att ansluta till Kanada inför nästa månads turnering i Schweiz.

Greaves är den första rapporterade målvakten som kommer att representera Kanada i turneringen, som spelas i Zürich och Fribourg 15-31 maj. Flera rutinerade spelare – John Tavares, Mark Scheifele, Robert Thomas och Ryan O’Reilly – förväntas leda laget in i den anrika turneringen.

Jet Greaves has earned a spot on Team Canada for the upcoming World Championship. Ongoing discussions on the other two goalies heading to Switzerland. @BlueJacketsNHL — Darren Dreger (@DarrenDreger) April 24, 2026

Dreger noterar att Hockey Canada arbetar med att fylla de två återstående målvaktsplatserna. När den första rundan av Stanley Cup-slutspelet snart avslutas kommer ett par högklassiga målvakter att bli tillgängliga. St. Louis Blues målvakt Jordan Binnington, som vaktade kassen för Kanada i Four Nations Face-Off, i förra årets VM i Stockholm och vid vinter-OS 2026, kan vara ett annat alternativ att återigen dra på sig lönnlövet.

Jet Greaves har tagit den långa vägen till NHL

Greaves spelade merparten av säsongen för Columbus i år och bidrog till lagets starka upphämtning under andra halvan, som så när resulterade i en wild card-plats i Eastern Conference. På 55 matcher noterades han för 26 segrar, 19 förluster och nio övertidsförluster, med ett snitt på 2,60 insläppta mål per match, en räddningsprocent på 90,8 samt två hållna nollor.

Den odraftade målvakten har haft en allt annat än enkel väg till NHL. Han tillbringade många år i AHL, framför allt i Blue Jackets farmarlag Cleveland Monsters. Totalt blev det 158 grundseriematcher med Cleveland innan han den här säsongen tog en ordinarie plats i Columbus trupp.

Greaves har aldrig tidigare representerat Kanada på en större internationell scen. Nu ansluter han till ett lag som jagar sin första medalj på tre år. Kanada är rekordhållare med flest guldmedaljer (28) och totalt antal medaljer (53). Nationen tog guld 2021 och 2023 samt silver 2019 och 2022. Kanada inleder turneringen den 15 maj mot Sverige och ställs därefter mot Italien, Danmark, Norge, Slovenien, Slovakien och Tjeckien i grupp B.

