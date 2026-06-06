FBK-experten: Så ska Färjestad använda Johansson

Johan Ekberg på Värmlands Folkblad kallar värvningen av Marcus Johansson den största sedan Håkan Loob. För Hockeysverige utvecklar han sitt resonemang, och siar om stjärnans roll i Färjestads lag.

— Varför inte låta honom hålla Jack Berglund i handen?, säger han.

Johan Ekberg om Marcus Johanssons roll i Färjestad.

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Det blev en hektisk fredagskväll för Johan Ekberg. Strax efter att han sa trevlig helg till kollegorna på VF small årets transferbomb ned. För många kom värvningen som en överraskning, så även för Ekberg som följer klubben på nära håll.

— Det är verkligen både och. Hade du frågat mig förra sommaren, strax efter att han förlängde ett år var jag väldigt övertygad om att det här skulle ske. Jag tror till och med jag skrev i någon text att jag blir mer förvånad om han inte spelar i Färjestad nästa år. Det var verkligen det jag hörde då. Men sen var det precis som Rickard Wallin sa när jag pratade med honom igår. Sättet han spelat på den här säsongen satte väl lite käppar i hjulet för dom tankarna och teorierna. Det gick för bra den här säsongen. Han tog ett kliv uppåt igen. Så hade du frågat mig i januari hade jag sagt nej, nej, nej, inte en chans.

Under våren har det dock börjat viskas mer och mer enligt Ekberg.

— Ska man skriva någonting ska man ju veta att det blir av. Men både sättet som Rickard Wallin har pratat hoppfullt och i torsdags gjorde jag en intervju med Cam Abbott och med facit i hand så borde jag förstått att det här var klart. Cam visste väldigt mycket om Marcus Johansson och hade väldigt bra koll på situationen. Det är en sak att Wallin har bra koll på honom, men att Cam hade så bra koll vittnade väl om det.

Johansson svarade för 49 poäng (15+34) på 75 matcher, hans bästa notering sedan 2016/17, och näst bästa i hela karriären. Trots det blir alltså en flytt till Karlstad.

I gamla Elitserien hann Marcus Johansson göra 30 poäng (15+15) på 87 matcher innan flytten till USA. På meritlistan finns SM-guldet från 2009.

Marcus Johansson i Färjestadströjan 2008.

Foto: Bildbyrån

Så kan Färjestad använda Marcus Johansson

I en krönika igår skriver Ekberg att värvningen betyder allt för Färjestad. För Hockeysverige utvecklar han vad han menar med det.

— Det här är en lite sargad klubb och en supporterskara som har blivit så besvikna flera år i rad nu. Det går inte att underskatta värdet att det blåses liv i det på det här sättet. Det kommer någon som skapar förhoppningar igen. Det här är inte en värvning man kan göra egentligen. Det är en helt omöjlig värvning för en SHL-klubb. Jag drog liknelsen med Oscar Lindberg. Skellefteå kan inte värva Oscar Lindberg-klass egentligen, enda anledningen till att han spelar där är för att han vill spela där. Det är samma sak här. Marcus Johansson har möjligheten att tjäna många, många miljoner nästa år i NHL. Men han tycker det är dags att komma hem. Så på så sätt är det en lyxspelare på alla sätt och vis.

Vad ser du för roll för honom? Hur ska han användas för att få ut max?

— Många tänker att det här blir Färjestads förstecenter. Men Wallin är ganska tydlig med att de ser honom som ytterforward. Det är ytterforward han har spelat i princip enbart i NHL. Även om han var center innan han stack över så är det i grunden som ytterforward som de ser honom. Han kommer spela jättemycket. Han kommer spela powerplay, boxplay, han kommer vara inne i princip allt.

Färjestad ser just nu både Jack Berglund och Radim Zohorna som en tänkta toppcentrar menar Ekberg.

— Tanken att ha Jack Berglund långt fram i kedjorna hade man redan innan VM, och den planen förstärktes under VM när man såg hur han presterade där.

Ser du några potentiella kedjekamrater för Marcus Johansson?

— Varför inte låta Jack Berglund komma in i allting och Marcus Johansson att hålla i handen. Jack är inte världens snabbaste spelare, utan en mer old school-lirare. Jag tror han skulle må bra av en Marcus Johansson. Kanske är det de två som får fart på Oskar Steen igen?, avslutar Ekberg.

Source: Marcus Johansson @ Elite Prospects