Uppgifter: Flera NHL-stjärnor förstärker Kanada i VM

John Tavares meddelade under torsdagen att han tänker spela hockey-VM för Kanada. Han blir inte den enda stjärnan som dyker upp i Schweiz nästa månad. Nu kommer uppgifter om att en rad stjärnspelare ställer sig till förfogande för turneringen. Bland annat 100-poängsspelaren Mark Scheifele.

Mark Scheifele förstärker Kanada i årets VM-turnering. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

När NHL:s grundserie nu är färdigspelad står det klart att 16 lag går vidare till Stanley Cup-slutspelet. För spelarna i de övriga 16 lagen väntar däremot en betydligt lugnare vår – och för vissa innebär det mer hockey på internationell nivå.

Enligt uppgifter från insiderprofilerna Darren Dreger och Pierre LeBrun är John Tavares, Mark Scheifele, Robert Thomas och Ryan O’Reilly några av namnen som väntas ansluta till Kanadas VM-lag i Schweiz den 15–31 maj.

Noterbart är att Tavares, Scheifele och Thomas tidigare under året sågs som aktuella kandidater till Kanadas OS-trupp.

Hockey Canada brukar inte presentera hela VM-truppen förrän i början av maj, i samband med att första slutspelsrundan i NHL avslutas. Samtidigt har även Mat Barzal, Matthew Schaefer och Morgan Rielly uttryckt intresse för spel.

Första VM-turneringen för Robert Thomas

Tre av spelarna har tidigare erfarenhet från VM. Tavares noterades exempelvis för två mål och totalt elva poäng som lagkapten 2024, där Kanada blev utan medalj. Totalt har han gjort 36 poäng på 31 VM-matcher och har dessutom OS-guld från 2014 samt JVM-guld 2008 och 2009.

Scheifele gör i så fall sitt fjärde VM. Han vann guld 2016 och silver året därpå, och stod senast för åtta poäng på tio matcher i VM 2017. Den gångna NHL-säsongen blev hans bästa hittills med 103 poäng.

Thomas saknar ännu erfarenhet från seniorlandslaget, men var med och vann JVM-guld 2018 och Stanley Cup med St. Louis 2019. O’Reilly har i sin tur en gedigen meritlista med två VM-guld och ett silver, samt seger i World Cup of Hockey 2016.

Kanada inleder turneringen den 15 maj mot Sverige och ställs därefter mot Italien, Danmark, Norge, Slovenien, Slovakien och Tjeckien i gruppspelet. Nationen är historiskt mest framgångsrik i VM med 28 guld och totalt 53 medaljer, men har missat pallen i de två senaste turneringarna.

Source: Mark Scheifele @ Elite Prospects