Stanley Cup-mästaren spelar VM

Tre Kronor har fått klart med en sjätte NHL-spelare i VM: Oskar Sundqvist.

Oskar Sundqvist har hunnit bli 32 år – men faktum är att hans deltagande i årets VM innebär att han gör debut i mästerskapssammanhang med Tre Kronor. Tidigare har han bara spelat VM på juniornivå.

Den Stanley Cup-meriterade forwarden har gjort 545 matcher i NHL och kommer från en säsong med 17 poäng (5+12) på 52 matcher i St. Louis Blues tröja.

Han blir den sjätte NHL-spelaren som bekräftas vara klar för VM efter Arvid Söderblom, Albert Johansson, Oliver Ekman-Larsson, Emil Heineman och Simon Holmström. Dessutom spelar ju Anton Frondell, Linus Karlsson, Liam Öhgren och Nils Höglander i Beijer Hockey Games men dessa är inte formellt VM-uttagna.

