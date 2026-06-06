Visar positivt resultat – efter miljonskulderna
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Västerviks IK hade inför förra säsongen skulder på miljonbelopp.
Nu redovisar klubben ett positivt resultat och minskade skulder.
Västerviks IK meddelade under fredagen att det ekonomiska resultatet har förbättrats. Efter säsongen 24/25 redovisade klubben ett rekordnegativ resultat på närmare 7 miljoner kronor.
””Under året har föreningens skuldsituation förbättrats kraftigt och både föreningen och koncernen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat”, skriver klubben i ett pressmeddelande.
Ekonomin i runt A-laget har varit pressat och inför den gångna säsongen stod man inför tre olika scenarion enligt VT: konkurs för A-laget, degradering till division 2 genom ej beviljad elitlicens eller kapitaltillskott som skulle hålla verksamheten flytande.
Det blev till slut det sistnämnda, och nu meddelar också klubben att man står redo inför en ny säsong i HockeyEttan med målet att ta en slutspelsplats 26/27.
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