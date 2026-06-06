Visar positivt resultat – efter miljonskulderna

Västerviks IK hade inför förra säsongen skulder på miljonbelopp.

Nu redovisar klubben ett positivt resultat och minskade skulder.

Västerviks IK visar ett positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret.

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Västerviks IK meddelade under fredagen att det ekonomiska resultatet har förbättrats. Efter säsongen 24/25 redovisade klubben ett rekordnegativ resultat på närmare 7 miljoner kronor.

””Under året har föreningens skuldsituation förbättrats kraftigt och både föreningen och koncernen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat”, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Ekonomin i runt A-laget har varit pressat och inför den gångna säsongen stod man inför tre olika scenarion enligt VT: konkurs för A-laget, degradering till division 2 genom ej beviljad elitlicens eller kapitaltillskott som skulle hålla verksamheten flytande.

Det blev till slut det sistnämnda, och nu meddelar också klubben att man står redo inför en ny säsong i HockeyEttan med målet att ta en slutspelsplats 26/27.