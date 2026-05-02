JVM-stjärnan får chansen – spelar VM

James Hagens öste in poäng i college den här säsongen och var en av USA:s stora stjärnor i junior-VM. Nu kommer 19-åringen även att spela hockey-VM, rapporterar medier i Nordamerika.

James Hagens har varit en stjärna i alla juniormästerskap – blir han det även i stora VM?

Foto: Bildbyrån.

För lite mer än ett år sedan draftade Boston Bruins James Hagens som spelare nummer sju. Han hade då redan slagit Nikita Kutjerovs poängrekord i U18-VM och även gjort en poäng per match i NCAA samt vunnit JVM-guld med USA. Under åren inför draften lyftes han även fram som en potentiell draftetta.

I år exploderade han i collegeligan och gjorde 47 poäng på 34 matcher. Samtidigt var han en av USA:s stora stjärnor i junior-VM när USA den här gången åkte ut i kvartsfinal. Det blev då sju poäng på fem matcher i årets turnering.

Han har även hunnit med att NHL-debutera och gjorde en assist på två matcher i grundserien för Boston. Sen blev det även tre slutspelsmatcher innan talangen hamnade utanför laget.

James Hagens uppges spela VM

Men nu ser säsongen ut att fortsätta.

Enligt Mark Divver, som täcker Bruins, kommer 19-åringen att spela VM. Därmed får James Hagens chansen att vinna sitt ”sista” mästerskapsguld och fullborda trifektan. Han har nämligen redan en guldmedalj från både U18-VM och junior-VM. Nu återstår det att se om han och USA kan försvara sitt guld från förra årets turnering i Stockholm.