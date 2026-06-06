Utses till NHL:s bästa målvakt – för andra gången

Tampa Bay Lightnings stjärnmålvakt Andrei Vasilevskiy har utsetts till NHL:s bästa målvakt säsongen 2025/26. Den ryske veteranen belönas med Vezina Trophy för andra gången i karriären efter ännu en stark grundserie i Florida.

Andrei Vasilevskiy vinner Vezina Trophy för andra gången i NHL-karriären. Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Tampa Bay Lightnings målvakt Andrei Vasilevskiy har tilldelats Vezina Trophy 2026 som NHL:s främste målvakt.

Den 31-årige ryssen stod för en stark grundserie med ett facit på 39 segrar, 15 förluster och fyra övertidsförluster på 58 matcher. Vasilevskiy noterades dessutom för två nollor och en räddningsprocent på 91,2 procent under grundserien 2025–26.

I Stanley Cup-slutspelet blev det däremot ett tidigt uttåg för Tampa Bay. Vasilevskiy spelade sju matcher och noterades för ett facit på 3–4 samt en räddningsprocent på 89,7 procent.

Andrei Vasilevskiy överlägsen vinnare

Vezina Trophy röstas varje år fram av NHL:s general managers. Vasilevskiy fick 17 förstaplatsröster, nio fler än tvåan Ilya Sorokin. Totalt samlade han mer än dubbelt så många poäng som de övriga finalisterna Sorokin och Jeremy Swayman.

Priset överlämnades som en överraskning utanför Lightnings hemmaarena, Benchmark International Arena, där medlemmar från Tampa-polisen deltog i ceremonin.

A special surprise for Andrei Vasilevskiy! 🏆 #NHLAwards



Andrei Vasilevskiy is the winner of the Vezina Trophy for best goaltender for the second time in his career! pic.twitter.com/mZw1WVXF8I — NHL (@NHL) June 6, 2026

Det är andra gången i karriären som Vasilevskiy vinner Vezina Trophy. Första gången kom 2019. Han har dessutom varit finalist till priset 2018, 2020, 2021, 2025 och nu alltså 2026.

Vasilevskiy har under mer än ett decennium etablerat sig som en av NHL:s främsta målvakter. Han vann Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare 2021 när Tampa Bay säkrade sin andra raka Stanley Cup-titel.

Den ryske målvakten valdes av Tampa Bay Lightning som 19:e spelare totalt i NHL-draften 2012 och har tillbringat hela sin NHL-karriär i klubben. Han är kontrakterad till och med 2028 med en lönetaksträff på 9,5 miljoner dollar per säsong.

Under säsongen 2025/26 hjälpte han Tampa Bay till ett facit på 50–26–6 och en andraplats i Atlantic Division.

Tampa kan få ytterligare en vinnare

Vasilevskiy, som är född i den ryska staden Tyumen, anslöt till Lightning inför säsongen 2014/15 efter flera år i hemlandet. Han inledde sin NHL-karriär som reserv bakom Ben Bishop och spelade endast 40 matcher under sina två första säsonger.

Under säsongen 2016/17 började han successivt ta över rollen som förstamålvakt och året därpå var jobbet helt hans. Sedan dess har han varit en nyckelfigur bakom Tampa Bays framgångar, med Stanley Cup-titlar 2020 och 2021 samt ytterligare en finalplats 2022.

På totalt 598 NHL-matcher över 12 säsonger har Vasilevskiy samlat ihop ett facit på 370–178–39, 42 hållna nollor och en räddningsprocent på 91,7 procent. I slutspelet står han noterad för 70 segrar på 127 matcher, åtta nollor och samma räddningsprocent på 91,7 procent.

Vasilevskiy är den andra representanten från Tampa Bay Lightning som vinner ett större NHL-pris den här våren. Tidigare utsågs huvudtränaren Jon Cooper till vinnare av Jack Adams Award som NHL:s främste coach. Samtidigt är lagets stjärnforward Nikita Kucherov fortfarande nominerad till Hart Trophy, priset som delas ut till ligans mest värdefulla spelare.

Source: Andrei Vasilevsky @ Elite Prospects