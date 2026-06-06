Buffalo Sabres tidigare lagkapten och general manager Gerry Meehan har avlidit, 79 år gammal. Meehan spelade en viktig roll i klubbens historia – både på isen och i ledningen – och var bland annat mannen bakom värvningarna av flera framtida Hall of Fame-spelare.

Buffalo Sabres tidigare lagkapten och general manager Gerry Meehan har avlidit. Foto: Ron Riesterer via AP

Den tidigare NHL-spelaren och Buffalo Sabres-ledaren Gerry Meehan har avlidit vid 79 års ålder.

Buffalo Sabres meddelade dödsfallet via sina sociala medier på lördagen och publicerade samtidigt en längre tillbakablick på hans liv och karriär på klubbens officiella hemsida.

We are sad to announce the passing of former Sabres captain and general manager Gerry Meehan.



The thoughts of the entire Sabres community are with his friends and family. 💙



As we remember Gerry and all he did for our organization, read more on his Sabres legacy →… pic.twitter.com/SmpW3aAMbE — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) June 6, 2026

Meehan gjorde avtryck i organisationen under flera decennier, först som spelare och senare som en av klubbens mest betydelsefulla ledare.

Som vänsterforward spelade han totalt 670 NHL-matcher under tio säsonger för Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs, Philadelphia Flyers, Vancouver Canucks, Atlanta Flames och Washington Capitals. Mellan 1971 och 1974 bar han dessutom kaptensbindeln i Sabres.

Gerry Meehan kom till Buffalo Sabres 1970

Meehan draftades av Toronto som 21:a spelare totalt i NHL:s amatördraft 1963, men det var först efter att han valdes av Buffalo i expansionsdraften 1970 som han etablerade sig på allvar i NHL. Under drygt fem säsonger i Sabres-tröjan svarade den 188 centimeter långe forwarden för 94 mål och totalt 208 poäng.

Efter att ha lämnat Buffalo under säsongen 1974–75 fick han sitt stora offensiva genombrott i Washington Capitals. Säsongen 1976–77 noterades han för karriärsbästa 64 poäng på 80 matcher. Han avslutade sedan spelarkarriären efter säsongen 1978/79.

Efter pensioneringen utbildade sig Meehan till jurist vid University at Buffalo. År 1984 återvände han till Sabres som assisterande general manager och tog tre år senare över posten som general manager efter den legendariske Scotty Bowman.

Värvade Hasek, LaFontaine och Hawerchuk

Meehan var klubbens GM mellan 1986 och 1993 och därefter vice vd mellan 1991 och 1996. Under hans tid i ledningen genomförde Sabres flera avgörande värvningar. Han låg bland annat bakom trejderna som förde framtida Hall of Fame-spelarna Dominik Hasek, Pat LaFontaine och Dale Hawerchuk till Buffalo.

Meehan spelade även en central roll i arbetet med att hjälpa den sovjetiske talangen Alexander Mogilny att lämna Sovjetunionen och ansluta till Sabres – en av de mest uppmärksammade händelserna i hockeyvärlden under slutet av 1980-talet.

Efter sina år som spelare och ledare förblev Meehan aktiv inom klubbens alumniverksamhet. År 2023 valdes han in i Greater Buffalo Sports Hall of Fame som ett erkännande för sina insatser inom hockeyn och för Buffalo-idrotten.

Gerry Meehan efterlämnar hustrun Mirella, parets tre barn samt fyra barnbarn. Hans bortgång innebär att Buffalo Sabres förlorar en av de mest inflytelserika personerna i klubbens historia.