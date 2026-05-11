Två SHL-spelare och tolv NHL-spelare i Finlands VM-trupp

Finland körde över Tre Kronor under söndagen och har nu presenterat en ovanligt stjärntät VM-trupp.

Här är Finlands trupp i hockey-VM 2026.

Foto: Bildbyrån.

Finland har på senare år inte fått ihop speciellt NHL-fyllda trupper till hockey-VM. Men i år består halva laget av spelare från NHL. Och bara två spelare i truppen spelar till vardags i SHL.

De två SHL-spelare som lyckades slå sig in i laget var Frölundas Örebrovärvning Patrik Puistola, som gjorde två mål i gårdagens genrep mot Sverige, och Malmös Janne Kuokkanen.

I den finska truppen finns sju spelare som representerade landet i OS: Joonas Korpisalo, Olli Määttä, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Anton Lundell och Teuvo Teräväinen. Dessutom har ju Finlands största stjärna, Aleksander Barkov, tillkommit efter att ha missat OS på grund av skada.

Finland spelar inte i samma grupp som Sverige under OS. De premiärspelar mot Tyskland på fredag, klockan 15:20.

Finlands trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

29 Harri Säteri, EHC Biel-Bienne (NL)

31 Justus Annunen, Nahsville Predators (NHL)

70 Joonas Korpisalo, Boston Bruins (NHL)

Backar

3 Olli Määttä, Calgary Flames (NHL)

4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NL)

10 Henri Jokiharju, Boston Bruins (NHL)

18 Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC (NL)

33 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators (NHL)

41 Ville Heinola, Winnipeg Jets (NHL)

55 Mikael Seppälä, HC Sparta Praha (EHL)

58 Urho Vaakanainen, New York Rangers (NHL)

Forwards

13 Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC (NL)

15 Anton Lundell, Florida Panthers (NHL)

16 Aleksander Barkov, Florida Panthers (NHL)

19 Waltteri Merelä, SC Bern (NL)

21 Patrik Puistola, Örebro HK (SHL)

23 Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna (Liiga)

24 Hannes Björninen, SCL Tigers (NL)

27 Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks (SHL)

34 Aatu Räty, Vancouver Canucks (NHL)

37 Eemil Erholtz, Kärpät Oulu (Liiga)

65 Sakari Manninen, Gèneve Servette HC (NL)

80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers (NL)

86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks (NHL)

92 Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils (NHL)