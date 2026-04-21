Här är finska NHL-spelarna som är klara för VM

Aleksander Barkov och Anton Lundell var först ut. Men Finland har sedan dess presenterat ytterligare ett gäng NHL-spelare i sin VM-trupp.

OS-backen Olli Määttä spelar VM.

Det slog ner lite som en bomb när den största finska NHL-stjärnan, Aleksander Barkov, presenterades för VM-truppen trots att han missade hela säsongen i NHL med en knäskada. I samma veva presenterades hans lagkompis från Florida, Anton Lundell.

Sedan dess har ytterligare tre NHL-spelare aviserat att de kommer spela VM, medan en fjärde bara blivit inbjuden till VM-lägret där han måste försöka spela sig till en VM-plats. De som är klara för VM är backarna Ville Heinola (Winnipeg) och Olli Määttä (Calgary) samt målvakten Justus Annunen (Nashville). Määttää är den enda av dessa tre som var med i OS-truppen.

Utöver dessa tre bjuds Vancouverforwarden Aatu Räty in till VM-lägret. Han är alltså inte garanterad en plats i den slutgiltiga VM-truppen.

De flesta stora finska NHL-stjärnorna är alltjämt kvar i Stanley Cup-slutspelet.