NHL-duon spelar VM

Tidigare har Emil Heineman, Simon Holmström och Albert Johansson rapporterats klara för VM. Nu står det klart att även Oliver Ekman-Larsson och Arvid Söderblom spelar VM.

Häromdagen rapporterade Expressen att Deteoitbacken Albert Johansson samt Islandersduon Emil Heineman och Simon Holmström skulle spela VM. Det bekräftar nu förbundet i ett mejlutskick till sina medlemmar i ”Folkets lag”. Men där meddelar de också att ytterligare två NHL-spelare kommer representera Tre Kronor under våren.

Det rör sig dels om målvakten Arvid Söderblom. Chicagoburväktaren var med i truppen redan ifjol men agerade då tredjeval bakom Jacob Markström och Samuel Ersson. Han fick dock göra A-landslagsdebut i en av matcherna inför VM.

Oliver Ekman-Larsson VM-klar

Den femte spelaren som också bekräftas som VM-klar är OS-backen Oliver Ekman-Larsson. Det blir landslagsveteranens åttonde (!) VM-turnering. Lägg där till att han också har spelat två OS och en World Cup-turnering. Med sina 56 VM-matcher är han Sveriges 15:e mest VM-erfarna spelare någonsin. Går Tre Kronor hela vägen till final eller bronsmatch och ”OEL” spelar alla matcher kommer han gå in topp-tio genom alla tider.

Med sina 41 poäng i världsmästerskapssammanhang är han den överlägset bästa svenska backen någonsin.

Han har dessutom två VM-guld, 2017 och 2018.

Samtliga fem spelare som presenterats är klara för både Beijer Hockey Games och för VM. Beijer Hockey Games avgörs nästa vecka i Ängelholm.

Tre Kronor-premiärspelar i VM mot Kanada den 15:e maj.