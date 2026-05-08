Åkte ur Stanley Cup-slutspelet – klar för VM

Hemmanationen Schweiz får ett starkt tillskott till hockey-VM. Janis Moser är klar för turneringen sedan Tampa Bay Lightning åkt ur slutspelet.

Foto: AP Photo/Chris Szagola.

Schweiz fortsätter att bygga ett spännande lag till VM-turneringen på hemmaplan. Nu står det klart att Janis Moser är klar för spel i mästerskapet. Backen har växt fram till en toppback i Tampa Bay under säsongen och skrev i vintras på ett åttaårskontrakt värt runt en halv miljard svenska kronor. 25-åringen var också en viktig spelare för Schweiz i OS tidigare under säsongen. Då stod han för fyra poäng på fem matcher.

Tampa Bay åkte ur med 4-3 i matcher mot Montréal Canadiens i en gastkramande serie där samtliga sju matcher avgjordes med uddamålet. Tre av dem gick också till övertid. Men efter uttåget står det nu klart att säsongen förlängs för den skickliga tvåvägsbacken.

— Med JJ får vi in en skridskostark och spelintelligent tvåvägsback. Med sin spelförståelse och sitt lugn med pucken tillför han viktig stabilitet och kvalitet till vårt försvar, säger Jan Cadieux, förbundskapten, i ett pressmeddelande.

Janis Moser gjorde 29 poäng på 79 matcher i NHL den här säsongen. Inte minst fick han stort förtroende i laget när Victor Hedman saknades. Nu blir han nästa stjärnback att tacka ja till VM med Schweiz efter Roman Josi.

