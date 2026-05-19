Finland fortsätter få loss NHL-spelare till Hockey-VM.

Konsta Helenius, som åkte ut ur Stanley Cup-slutspelet med Buffalo Sabres i natt, är klar för VM-spel.

I natt tog säsongen slut för Buffalo Sabres på ett hjärtskärande vis sedan de förlorat den sjunde och avgörande matchen i den rafflande slutspelsserien mot Montréal Canadiens. Trots att det har gått mindre än ett dygn sedan Buffalo blev utslagna står det nu klart att en av lagets spelare kommer att flyga till Schweiz för VM-spel.

Finland fick nyligen förstärkning till Hockey-VM sedan Mikael Granlund anslutit från Anaheim Ducks. Samtidigt har de även fått Teuvo Teräväinen skadad och stjärnan missar resten av VM-turneringen. Nu lastar Finland i stället på med en ny NHL-spelare som ersätter Teräväinen i truppen.

Under tisdagen bekräftar de finska lejonen att Konsta Helenius, 20, förstärker Finland under Hockey-VM i Schweiz. Han sätter sig på flygplanet direkt från Buffalo för att ansluta till landslaget i Zürich.

– Helenius är en mångsidig och smart spelare. Han har visat att han kan hävda sig då det gäller i Buffalo, och jag vet att han är spelsugen, säger general managern Jere Lehtinen.

Konsta Helenius stoppades från JVM – ska spela VM

Konsta Helenius valdes som 14:e spelare i NHL-draften av Buffalo Sabres 2024. Han har sedan spelat två säsonger i AHL där han i år har han gjort stor succé med 63 poäng på 63 matcher. Helenius kom därmed delad nia i AHL:s poängliga. Under säsongen har talangen fått göra nio matcher i NHL:s grundserie där han har producerat fyra poäng. Han klev också in för Sabres mitt under serien mot Montréal och gjorde sedan två mål på fyra matcher innan Buffalo blev utslagna.

Konsta Helenius är född 2006 och hade kunnat spela JVM för Finland tidigare i år men stoppades då han inte släpptes av Buffalo Sabres. Han har däremot spelat JVM både 2024 och 2025 för Finland. 2024 var Helenius också med och spelade VM för Finland redan som 18-åring.

I och med att Helenius ansluter till Finlands trupp har de nu 13 NHL-spelare i jakten på VM-guld. Finland har inlett mästerskapet med tre raka segrar mot Tyskland, Ungern och USA.

