Missade hela säsongen – nu är superstjärnan VM-klar

Aleksander Barkov drog på sig en skada under försäsongen och missade hela NHL:s grundserie. Men VM – det kommer han spela. Han ansluter till det finska landslaget lagom till Beijer Hockey Games.

Aleksander Barkov är VM-klar.

Foto: Bildbyrån.

Redan på försäsongen var olyckan framme. Florida Panthers lagkapten och superstjärna Aleksander Barkov drog på sig en allvarlig knäskada som påverkade både korsbandet och det bakre sidoligamentet, med en uppskattad rehabiliteringstid på sju till nio månader. Redan då stod det klart att han skulle missa hela NHL:s grundserie – och den OS-turnering där han var given kapten för det finska landslaget.

Men nu kommer ett skrällbesked. Barkov kommer istället spela VM för Finland, meddelar det finska förbundet. Han gör comeback när Finland spelar i Beijer Hockey Games om några veckor.

– Att representera Finland har alltid varit en hederssak för mig. Det är fantastiskt att få spela och vara med i Lejonen, säger Aleksander Barkov till förbundets hemsida.

Barkov, som utan tvekan får räknas som en av Finlands största spelare genom tiderna och en av NHL:s bästa centrar de senaste åren, har inte spelat VM sedan 2016. Då blev det silver. Senast han spelade i landslaget var i 4-Nations för ett drygt år sedan.

– Barkov ger oss ledarskap, erfarenhet och världsklass. Som en respekterad spelare och omtyckt person tillför han mycket gott till laget. Det är oerhört fint att han absolut ville vara med i VM trots en lång skadeperiod, säger förbundskaptenen Antti Pennanen.

Dessutom är hans lagkompis från Florida, Anton Lundell, också VM-klar. Lundell har också dragits med vissa skadebesvär men gjorde i alla fall 64 matcher för Panthers. På dessa levererade tvåvägscentern 44 poäng.

– Det är mycket bra att få Lundell med i laget. Han är en intelligent och mångsidig spelare, en utmärkt förstärkning till vår offensiv, säger Pennanen.

Det är inte bara Finland som fått positiva besked runt VM. Även värdnationen Schweiz har fått loss en stark NHL-trio bestående av Jonas Siegenthaler, Nico Hischier och Timo Meier.