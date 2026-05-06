Drömbeskedet: Lucas Raymond klar för VM
Tre Kronor har fått klartecken av ytterligare en NHL-spelare.
Lucas Raymond kommer till hockey-VM – och är spelklar redan till Beijer Hockey Games.
Sex NHL-spelare är redan klara för hockey-VM, nu kommer ytterligare en förstärkning till Tre Kronors trupp.
Nu är Lucas Raymond klar för turneringen. Han ansluter redan under den här veckan och är med även i Beijer Hockey Games för svensk del.
Forwarden har minst sagt haft en poängstark säsong. I Detroit har 24-åringen gjort 76 poäng (25+51) på 80 matcher. Han var också en del av Tre Kronors trupp under årets OS-turnering, där han på fem matcher gjorde nio poäng (1+8).
Övriga NHL-spelare som tackat ja till hockey-VM är Oliver Ekman Larsson, Oskar Sundqvist, Emil Heineman, Albert Johansson, Simon Holmström och Arvid Söderblom.
Mästerskapet spelas i Schweiz och drar igång fredag den 15 maj. För Tre Kronors del väntar en rivstart när Kanada är premiärmotståndet.
