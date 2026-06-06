Uppgifter om att Detroit Red Wings-kaptenen Dylan Larkin har begärt att bli bortbytt skakade om hockeyvärlden bara timmar före den andra Stanley Cup-finalen. Nu riktas blickarna mot Steve Yzermans omdiskuterade ombyggnation av klubben – och frågan om varför en av lagets största profiler vill lämna organisationen.

En konflikt mellan Dylan Larkin och Steve Yzerman ryktas vara anledningen till att Detroit Red Wings lagkapten begärt en trejd. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Bara timmar före den andra matchen i Stanley Cup-finalen slog en bomb ner i hockeyvärlden. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman har Detroit Red Wings lagkapten Dylan Larkin begärt att bli bortbytt från Motor City. Larkin, som draftades i första rundan 2014, har inte spelat en slutspelsmatch sedan 2016 eftersom Red Wings har missat slutspelet tio säsonger i rad – sju av dem under general managern Steve Yzerman.

Att förlora är svårt för alla idrottare, men som en general manager uttryckte det till Daily Faceoff: ”Att missa slutspelet i ett decennium är tufft för vem som helst.” Larkin, som varit lagkapten sedan 2021, har varit kvar i Detroit genom hela övergångsperioden. Från de sista åren av klubbens 25 säsonger långa slutspelssvit under Ken Holland till den ombyggnation som Yzerman ansvarat för. Larkin har varit lojal genom allt, väntat på sin tur och fortsatt producera på hög nivå – fem raka säsonger med minst 65 poäng – samtidigt som Red Wings försökt ta sig igenom sin omställning.

Men alla har en gräns, och årets sedvanliga vårkollaps för Red Wings verkar ha varit droppen som fick bägaren att rinna över. Men varför just nu?

OS-guldet kan vara en anledning till att Dylan Larkin vill flytta

Som Friedman noterade i podcasten 32 Thoughts på fredagsmorgonen spelade sannolikt Larkins framgångar i både 4 Nations Face-Off och OS 2026 en roll. Larkin fyller 30 år om en månad och fick under vinterns internationella turneringar för första gången på ett decennium spela betydelsefull hockey. Dessutom vann han OS-guld med USA i februari. Förlorande kan sätta sig i ett omklädningsrum – men att vinna är utan tvekan minst lika smittsamt.

Red Wings var mycket nära att nå slutspelet den här säsongen, så kanske är nästa år deras år. Men finns det några garantier för det? NHL präglas mer än någonsin av jämnhet mellan lagen, och det finns få klubbar som är självklara slutspelslag år efter år. Fråga bara de dubbla mästarna Florida Panthers.

OS-guldet i Milano gav Dylan Larkin en smak för vinnande. Foto: REUTERS/Marton Monus

Faktum är att Detroit helt enkelt inte är tillräckligt bra – inte ens efter att laget värvade backen Justin Faulk från St. Louis Blues vid trade deadline den här säsongen. Faulk är ingen dålig spelare, men han var inte direkt vad Red Wings behövde. Klubbens proffsscouting har varit ifrågasatt ända sedan sommaren 2022, när Yzerman gick på en omfattande värvningsrunda under en och samma dag.

Genom att skriva kontrakt med forwardsduon Andrew Copp och J.T. Compher samt backarna Ben Chiarot och Justin Holl spenderade Red Wings stora summor pengar på spelare som i bästa fall varit medelmåttiga.

Misslyckade värvningar bakom Detroit Red Wings förfall

Titta på några av värvningarna sedan dess. Var det någon som verkligen trodde att Vladimir Tarasenko skulle bli en succé i ett lag som redan hade Patrick Kane – som för övrigt varit en bra förstärkning för Detroit? New York Rangers hade kunnat berätta det gratis. Överlappning i sin renaste form.

Talangerna i organisationen är helt okej, särskilt på målvaktssidan, men det finns ingen som förväntas förändra en hel franchise. Daily Faceoffs talanganalytiker Steven Ellis har påpekat detta under en längre tid. Värvningarna på free agent-marknaden sedan 2022 har inte flyttat fram laget tillräckligt mycket, och de unga spelare som successivt tagit plats i NHL-laget har inte haft den påverkan som många hoppats på.

– Spelare som Carter Bear och Michael Brandsegg-Nygård kommer att bli mycket bra, sade Ellis. Men de är inte Dylan Larkin. Det som saknas är en verklig franchise-spelare.

Det som gör situationen ännu mer förbryllande är tidpunkten. Larkin är bara inne på det fjärde året av den åttaåriga kontraktsförlängning han skrev under för tre år sedan. Facit finns alltid i efterhand, men om Yzerman ändå tänkte vara så pass ovillig att göra betydande förstärkningar mellan 2023 och nu – varför förlängde han då kontraktet med Larkin över huvud taget?

Varför trejdade Detroit inte bort Dylan Larkin?

Varför trejdade han inte bort honom för ett stort paket av tillgångar redan vid trade deadline 2023? Nu sitter Larkin under kontrakt till 2031, visserligen med en fördelaktig lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar per säsong, men han har också en fullständig no-trade-klausul fram till slutet av nästa säsong. Det innebär att han själv kontrollerar sin nästa destination.

Kort sagt ligger ansvaret för att Larkin nu vill lämna direkt på Yzermans misslyckade ombyggnation.

Dylan Larkin har spelat fem slutspelsmatcher under sina elva år i NHL. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Enligt Friedman är relationen mellan Larkin och Yzerman ”frostig”. Det borde inte komma som någon överraskning eftersom de två utväxlade offentliga pikar via medierna efter trade deadline 2025, då Red Wings inte gjorde några förstärkningar alls.

Efter att ha pratat med flera klubbledare runt om i ligan fick Daily Faceoff veta att många blev chockade när nyheten kom på torsdagen. Ingen ville ge någon tydlig förklaring till varför situationen nått den här punkten, men ingen avfärdade heller möjligheten att det är ett resultat av Yzermans riktning – eller brist på riktning – för Red Wings.

– Jag blev chockad när jag hörde det i dag. Jag undrar vart han vill gå. Jag antar att han redan har en destination i åtanke, säger en högt uppsatt klubbledare till Daily Faceoff.

Och det är den stora frågan.

Larkin – en perfekt spelare för Minnesota Wild

Som Friedman antydde är det mest uppenbara alternativet Minnesota Wild, som just nu satsar hårt för att vinna. Med tanke på Larkins koppling till Wilds general manager Bill Guerin genom USA:s landslag vore det ingen överraskning. Daily Faceoff fick också höra på torsdagen att Wild uppskattar Larkin.

Det är fortfarande oklart vad Yzerman skulle vilja ha i utbyte. Söker han en så kallad hockeytrejd med etablerade spelare eller framtida tillgångar? Men man kan tänka sig att ett paket från Wild skulle behöva börja med centern Danila Jurov och Charlie Stramel.

San Jose Sharks är också en fascinerande möjlighet. Att se Larkin flytta till Kalifornien och spela som andracenter bakom den unga stjärnan Macklin Celebrini vore intressant. Men som Friedman påpekade – vill Larkin verkligen göra en så stor förändring för ett lag som fortfarande står utanför den absoluta toppstriden?

Anaheim Ducks och Chicago Blackhawks skulle kunna vara logiska alternativ av liknande skäl som Sharks, men även där finns samma frågetecken kring lagens konkurrenskraft på kort sikt.

Osäkert om en amerikan vill flytta till Kanada

Vi vet att Philadelphia Flyers desperat söker en center och att general manager Danny Brière aktivt letar efter förstärkningar. Där finns unga och talangfulla yttrar som Tyson Foerster, Porter Martone, Matvej Mitjkov och Owen Tippett att spela tillsammans med. Men frågan kvarstår: Har Flyers kommit tillräckligt långt i sin utveckling för att locka Larkin?

Montreal Canadiens skulle ur ett lagbyggnadsperspektiv vara en drömdestination för Larkin. Där skulle han kunna spela som andracenter bakom Nick Suzuki, samtidigt som Canadiens närmar sig statusen som en verklig Stanley Cup-utmanare. Men med dagens politiska klimat i Nordamerika återstår frågan om en amerikansk spelare vill flytta norr om gränsen.

I en liga där många lag desperat söker centrar gör Larkins inträde på trejdmarknaden sommaren betydligt mer intressant. Som en källa i ligan uttryckte det till Daily Faceoff:

– Brady Tkachuk, kanske Auston Matthews och nu Larkin. Det börjar bli riktigt intressant på trejdfronten.

Det kommer att bli en av sommarens stora följetonger och sannolikt resultera i en blockbuster-affär. Men om man vill förstå varför situationen uppstått behöver man inte leta längre än till den så kallade ”Yzerplanen”.

Source: Dylan Larkin @ Elite Prospects