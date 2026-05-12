Kanada får ytterligare förstärkning när två nya NHL-spelare ansluter inför Hockey-VM.

En av dem är jättetalangen Porter Martone som har gjort succé i Philadelphia Flyers.

Porter Martone förstärker Kanada inför Hockey-VM.

På fredag ställs Sveriges herrlandslag mot Kanada i premiären av Hockey-VM i Schweiz. Det ser redan ut att bli en tuff uppgift för Tre Kronor sedan Kanada fått loss NHL-stjärnor som Macklin Celebrini, Mark Scheifele, Evan Bouchard, Ryan O’Reilly, Mathew Barzal, John Tavares, Gabriel Vilardi, Robert Thomas, Dylan Cozens, Morgan Rielly och Darnell Nurse. För att nämna några.

Nu får Kanada ytterligare förstärkning från NHL.

Under tisdagskvällen meddelar Hockey Canada nämligen att både Porter Martone, 19, från Philadelphia Flyers och Dawson Mercer, 24, från New Jersey Devils är klara för VM-spel.

Porter Martone är en jättetalang som valdes som sjätte spelare av Philadelphia Flyers i förra årets NHL-draft. Han hade en lysande säsong på college med Michigan State University där Martone gjorde 25 mål och 50 poäng på 35 matcher. Han tog sedan klivet till NHL och fick avsluta säsongen i Flyers. Där gjorde Porter Martone succé och imponerade rejält i världens bästa hockeyliga.

19-åringen tog för sig direkt och noterades för tio poäng (4+6) på sina nio första NHL-matcher under slutet av grundserien. I Stanley Cup-slutspelet stod han sedan för fem poäng på tio matcher innan Flyers blev utslagna med 4-0 i matcher mot Carolina Hurricanes. Under säsongen var Porter Martone även lagkapten för Kanada under JVM. Han vann då skytteligan med sina sex mål på sju matcher.

Förra säsongen var Porter Martone även uttagen till VM i Stockholm men spelade då endast i två matcher för Kanada.

Dawson Mercer gjorde 42 poäng på 82 matcher för New Jersey Devils den här säsongen. Han har tidigare spelat VM för Kanada både 2022 och 2024.

