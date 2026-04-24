SHL-spelarna uttagna – jagar VM-plats
Följ HockeySverige på
Google news
Larmi, Kuokkanen, Puistola, med fler, ger sig in i jakten på en VM-plats. När Finland presenterar sin senaste trupp är sex SHL-spelare uttagna.
I onsdags gick Sam Hallam och Tre Kronor ut med sin första trupp till kommande samlingar. En trupp som senare kommer att uppdateras medan hockey-VM i Schweiz kommer allt närmare. Nu har Finland gjort detsamma.
Det är dock inga tio debutanter med i den finska truppen som först ställs mot Tjeckien 30 april.
– Vi kommer att ha erfarna landslagsspelare från Europa som ansluter, med Emil Larmi, Juho Lammikko, Sakari Manninen, Vili Saarijärvi och Mikael Seppälä, säger GM Jere Lehtinen i ett pressmeddelande under fredagen.
– Som motvikt kommer tre debutanter från Nordamerika att ansluta: Ville Heinola, Aatu Räty samt Topias Vilén.
3 maj möter dessa Tre Kronor. Därefter ansluter nya spelare inför Beijer Hockey Games i Ängelholm. Namnen som bekräftas är Mikko Lehtonen och Jesse Puljujärvi från Europa, samt Aleksander Barkov, Lenni Hämeenaho, Anton Lundell, Olli Määttä, Urho Vaakanainen och Justus Annunen från NHL.
Till denna första trupp är totalt sex SHL-spelare uttagna, från fem olika klubbar. Av dessa har endast Larmi och Puistola tidigare spelat VM.
Finlands trupp inför VM
Målvakter:
Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL
Emil Larmi, Färjestad BK, SHL
Harri Säteri, EHC Biel-Bienne, NL
Backar:
Santeri Hatakka, HV71, SHL
Ville Heinola, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Anttoni Honka, HC Ajoie, NL
Mikko Kokkonen, Linköping HC, SHL
Miska Kukkonen, HPK Tavastehus
Juuso Riikola, SCL Risan HC Tigers, SCL
Risan HC Tigers, NL, SCL
Gèneve Servette HC Rasjärvi Risan, NL
Mikael Seppälä, HC Sparta Praha, EHL
Topias Vilén, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Forwards:
Hannes Björninen, SCL Tigers, NL
Eemil Erholtz, Kärpät Oulu
Roni Hirvonen, Kärpät Oulu
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL
Juho Lammikko, ZSC Lions, NL
Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NL
Waltteri Merelä, SC Bern, NLi
Saku Mäenalanen, NL, JM Jyväskylä
Petteri Puhakka, EHC Kloten
Patrik Puistola, Frölunda HC, SHL
Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna
Eetu Päkkilä, TPS Turku
Aatu Räty, Vancouver Canucks, NHL
Aku Räty, Kärpät Oulu
Den här artikeln handlar om: