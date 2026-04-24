SHL-spelarna uttagna – jagar VM-plats

Larmi, Kuokkanen, Puistola, med fler, ger sig in i jakten på en VM-plats. När Finland presenterar sin senaste trupp är sex SHL-spelare uttagna.

I onsdags gick Sam Hallam och Tre Kronor ut med sin första trupp till kommande samlingar. En trupp som senare kommer att uppdateras medan hockey-VM i Schweiz kommer allt närmare. Nu har Finland gjort detsamma.

Det är dock inga tio debutanter med i den finska truppen som först ställs mot Tjeckien 30 april.

– Vi kommer att ha erfarna landslagsspelare från Europa som ansluter, med Emil Larmi, Juho Lammikko, Sakari Manninen, Vili Saarijärvi och Mikael Seppälä, säger GM Jere Lehtinen i ett pressmeddelande under fredagen.

– Som motvikt kommer tre debutanter från Nordamerika att ansluta: Ville Heinola, Aatu Räty samt Topias Vilén.

3 maj möter dessa Tre Kronor. Därefter ansluter nya spelare inför Beijer Hockey Games i Ängelholm. Namnen som bekräftas är Mikko Lehtonen och Jesse Puljujärvi från Europa, samt Aleksander Barkov, Lenni Hämeenaho, Anton Lundell, Olli Määttä, Urho Vaakanainen och Justus Annunen från NHL.

Till denna första trupp är totalt sex SHL-spelare uttagna, från fem olika klubbar. Av dessa har endast Larmi och Puistola tidigare spelat VM.

Finlands trupp inför VM

Målvakter:

Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL

Emil Larmi, Färjestad BK, SHL

Harri Säteri, EHC Biel-Bienne, NL

Backar:

Santeri Hatakka, HV71, SHL

Ville Heinola, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL

Anttoni Honka, HC Ajoie, NL

Mikko Kokkonen, Linköping HC, SHL

Miska Kukkonen, HPK Tavastehus

Juuso Riikola, SCL Risan HC Tigers, SCL

Risan HC Tigers, NL, SCL

Gèneve Servette HC Rasjärvi Risan, NL

Mikael Seppälä, HC Sparta Praha, EHL

Topias Vilén, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL

Forwards:

Hannes Björninen, SCL Tigers, NL

Eemil Erholtz, Kärpät Oulu

Roni Hirvonen, Kärpät Oulu

Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL

Juho Lammikko, ZSC Lions, NL

Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NL

Waltteri Merelä, SC Bern, NLi

Saku Mäenalanen, NL, JM Jyväskylä

Petteri Puhakka, EHC Kloten

Patrik Puistola, Frölunda HC, SHL

Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna

Eetu Päkkilä, TPS Turku

Aatu Räty, Vancouver Canucks, NHL

Aku Räty, Kärpät Oulu