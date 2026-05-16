Drömförstärkning för Finland – OS-kaptenen ansluter

Mikael Granlund kommer att spela VM i Schweiz för Finland. OS-kaptenen har tackat ja sedan Anaheim Ducks åkt ur Stanley Cup-slutspelet.

Mikael Granlund går för sitt tredje VM-guld.

Tidigare under dagen stod det klart att Finland tappar Teuvo Teräväinen på grund av en skada. Men nu får de istället in en av sina bästa spelare. Det handlar om Mikael Granlund. Centern har precis avslutat säsongen sedan Anaheim åkt ur Stanley Cup-slutspelet. Nu meddelar Lejonen också att 34-åringen ansluter till laget.

Han var kapten för nationen under OS och har vunnit två VM-guld under sin karriär.

I OS senast var han alltså kapten och stod för tre poäng på sex matcher. Även i 4 Nations hade han en ledarroll. Under säsongen blev det 41 poäng på 58 matcher innan han i slutspelet steppade upp ännu mer. Det blev då tio poäng på tolv matcher innan Ducks till slut åkte ur mot Vegas.

Mikael Granlund spelar sitt åttonde VM

Nu kommer han att göra sitt åttonde VM i karriären. Han har på 57 VM-matcher gjort 54 poäng. Med över 1 000 matcher i NHL, slutspel inräknat, får han anses vara en av Finlands mest rutinerade spelare.

— Mikke bidrar med enorm erfarenhet från internationella matcher, ledarskap och mångsidiga färdigheter till laget, säger general manager Jere Lehtinen i ett pressmeddelande.

Mikael Granlund kliver nu in i ett redan starkt finskt lag. Sedan tidigare spelar bland annat storstjärnan Aleksander Barkov i mästerskapet. Finland har alltjämt två platser öppna i sin trupp.

