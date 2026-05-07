USA smyger in en rejäl förstärkning när de presenterar sin preliminära VM-trupp. OS-hjälten Matthew Tkachuk ansluter.

När OS-finalen mellan USA och Kanada avgjorts var han där och firade med brorsan Brady Tkachuk. Nu, när säsongen tagit slut tidigt för Florida Panthers, ansluter han även inför VM 2026.

Nyheten smygs in av det amerikanska förbundet när man presenterat sin preliminära trupp under torsdagen. Matthew Tkachuk finns med i botten, bland forwards, och blir en nyckelspelare under turneringen i Schweiz. Under OS bidrog han med sex assist på sex matcher och hade dessutom ett ”A” på bröstet, precis som hemma i NHL.

Den 28-årige forwarden kom endast till spel i 31 matcher under 2025/26. Men över dessa har han fortsatt varit en lysande stjärna för Florida med 13 mål och 21 assist.

USA tillhör inte Sveriges grupp i hockey-VM, men däremot får Tkachuk återigen möta Tyskland. Det var i OS-mötet med dessa han hamnade i fokus efter piken mot Leon Draisaitl:

”Alltid brudtärnan, eller hur Leon? Alltid brudtärnan, aldrig bruden”, fångades hans ord. Den tyske stjärna har dock tvingats tacka nej då han har dragits med en knäskada.

Om USA tar hem guldet i detta mästerskap kommer Tkachuck att kunna skriva in sig i Triple Gold Club. VM-guld, OS-guld och Stanley Cup.