Slagskämpen väljer USA – klar för VM-spel

En av NHL:s tuffaste spelare är klar för VM-spel – för regerande världsmästarna USA. Columbus Blue Jackets forward Mathieu Olivier väljer att representera USA trots att han har vuxit upp i Kanada.

Tuffingen Mathieu Olivier är klar för spel med USA i hockey-VM.

Det finns inga renodlade slagskämpar i NHL längre. Däremot finns det fruktade tuffingar som de flesta spelare helst väljer att inte bråka med. Det bästa exemplet på det är Columbus-forwarden Mathieu Olivier.

29-åringen har varit en av NHL:s mest utvisade spelare de senaste åren och har varit involverad i några riktigt våldsamma slagsmål.

Nu står det klart att han kommer till hockey-VM i Schweiz nästa månad, rapporterar Aaron Portzline på The Athletic.

LÄS ÄVEN: NHL-spelarna som är klara för hockey-VM

Mathieu Olivier väljer spel för USA i hockey-VM

Olivier är född i USA men tillbringade uppväxten i Kanada och hade därmed ett val att göra kring vilken nation han ska representera internationellt. Nu har han gjort det valet genom att tacka ja till spel med USA i VM, vilket blir hans första internationella uppdrag i karriären.

#CBJ Jet Greaves, Denton Mateychuk will play for Canada at next month’s Worlds.

Mathieu Olivier will play for USA, There could still be more.

Meanwhile, Elvis Merzlikins has told Latvia he will not be available for personal reasons.https://t.co/jYtNEvjPYa — Aaron Portzline (@Aportzline) April 27, 2026

Den över 100 kilo tunge forwarden har precis avslutat sin fjärde säsong med Columbus Blue Jackets. Han stod för 15 mål och 26 poäng på 61 matcher och hade utöver det 101 utvisningsminuter. Hans mest produktiva säsong kom i fjol, där han sköt 18 mål och hade 32 poäng på 82 matcher. Han var dessutom ligans näst mest utvisade spelare med 139 utvisningsminuter då.

Han blir inte den enda Columbus-spelaren i hockey-VM. Sedan tidigare har målvakten Jet Greaves tackat ja till spel med Kanada medan backen Denton Mateychuk rapporteras ha gjort detsamma. 21-åringen svarade för 13 mål och 31 poäng på 75 matcher under sin första hela NHL-säsongen med Blue Jackets. Tidigare har han spelat både U18-VM och JVM med Kanada.

En Columbus-spelare som däremot inte kommer till VM är Lettlands målvakt Elvis Merzlikins. Han kommer inte att delta av personliga skäl.

NHL-spelarna som är klara för VM-spel med USA