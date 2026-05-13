Två SHL-spelare i Danmarks VM-trupp
Följ HockeySverige på
Google news
Danmark har tagit ut sin trupp till Hockey-VM 2026. I laget finns två SHL-spelare med.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Danmarks lag till Hockey-VM är uttaget. I laget finns en NHL-spelare: Ottawas Mads Søgaard. Søgaard spelade två matcher för Ottawa den gångna säsongen. Landets största målvaktsstjärna, Frederik Andersen, är kvar i slutspelet med Carolina Hurricanes.
De två SHL-spelarna är Frederik Dichow och Mikkel Aagaard. Skadeproblem ledde till att Dichow bara kunde spela tio matcher för HV71 under säsongen. Han gjorde sin sista match i HV-tröjan redan i oktober. Därefter gjorde han bara ett kort inhopp i OS-matchen mot USA i mitten av februari och åkte då på bakslag på sin tidigare skada. Till nästa säsong är målvakten klar för Timrå.
Aagaard kommer från en supersäsong med Skellefteå, där han gjorde 20 mål och totalt 43 poäng i SHL och sedermera var med och vann SM-guld.
Ett helt gäng övriga spelare har också erfarenhet av spel i SHL och/eller HockeyAllsvenskan.
Danmark jagar ny VM-framgång
Danmark, som spelar i samma grupp som Sverige, premiärspelar mot Tjeckien den 15:e maj klockan 20:20. De möter Tre Kronor i omgång två, den 17:e februari. Det danska landslaget nådde förra året sin största hockeyframgång någonsin då man chockartat slog ut ett kanadensiskt lag, fyllt av superstjärnor, i kvartsfinalen. Då var just Dichow den stora hjälten, tillsammans med Nick Olesen som sedermera kom med i All Star-laget. Han är förstås också en del av årets VM-trupp.
De föll sen mot Schweiz i semifinalen och Sverige i bronsmatchen.
Danmarks trupp till Hockey-VM 2026
Målvakter
Nicolaj Henriksen
Mads Søgaard
Frederik Dichow
Backar
Malte Setkov
Kasper Larsen
Markus Lauridsen
Morten Jensen
Daniel Baastrup
Anders Koch
Jesper Jensen Aabo
Phillip Bruggisser
Forwards
Oliver Kjaer
Frederik Storm
Alexander True
Morten Poulsen
Jacob Schmidt-Svejstrup
Felix Scheel
Patrick Russell
Christian Wejse
Phillip Schultz
Mathias From
David Madsen
Nick Olesen
Mikkel Aagaard
Joachim Blichfeld
Den här artikeln handlar om: