Två SHL-spelare i Danmarks VM-trupp

Danmark har tagit ut sin trupp till Hockey-VM 2026. I laget finns två SHL-spelare med.

Frederik Dichow och Mikkel Aagaard spelar VM.

Foto: Bildbyrån.

Danmarks lag till Hockey-VM är uttaget. I laget finns en NHL-spelare: Ottawas Mads Søgaard. Søgaard spelade två matcher för Ottawa den gångna säsongen. Landets största målvaktsstjärna, Frederik Andersen, är kvar i slutspelet med Carolina Hurricanes.

De två SHL-spelarna är Frederik Dichow och Mikkel Aagaard. Skadeproblem ledde till att Dichow bara kunde spela tio matcher för HV71 under säsongen. Han gjorde sin sista match i HV-tröjan redan i oktober. Därefter gjorde han bara ett kort inhopp i OS-matchen mot USA i mitten av februari och åkte då på bakslag på sin tidigare skada. Till nästa säsong är målvakten klar för Timrå.

Aagaard kommer från en supersäsong med Skellefteå, där han gjorde 20 mål och totalt 43 poäng i SHL och sedermera var med och vann SM-guld.

Ett helt gäng övriga spelare har också erfarenhet av spel i SHL och/eller HockeyAllsvenskan.

Danmark jagar ny VM-framgång

Danmark, som spelar i samma grupp som Sverige, premiärspelar mot Tjeckien den 15:e maj klockan 20:20. De möter Tre Kronor i omgång två, den 17:e februari. Det danska landslaget nådde förra året sin största hockeyframgång någonsin då man chockartat slog ut ett kanadensiskt lag, fyllt av superstjärnor, i kvartsfinalen. Då var just Dichow den stora hjälten, tillsammans med Nick Olesen som sedermera kom med i All Star-laget. Han är förstås också en del av årets VM-trupp.

De föll sen mot Schweiz i semifinalen och Sverige i bronsmatchen.

Danmarks trupp till Hockey-VM 2026

Målvakter

Nicolaj Henriksen

Mads Søgaard

Frederik Dichow

Backar

Malte Setkov

Kasper Larsen

Markus Lauridsen

Morten Jensen

Daniel Baastrup

Anders Koch

Jesper Jensen Aabo

Phillip Bruggisser

Forwards

Oliver Kjaer

Frederik Storm

Alexander True

Morten Poulsen

Jacob Schmidt-Svejstrup

Felix Scheel

Patrick Russell

Christian Wejse

Phillip Schultz

Mathias From

David Madsen

Nick Olesen

Mikkel Aagaard

Joachim Blichfeld