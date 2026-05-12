Schweiz VM-trupp – sex NHL-spelare tar plats
Schweiz jagar ett historiskt VM-guld på hemmaplan. Nu har man tagit ut sin trupp till Hockey-VM 2026.
Silver 2013, 2018, 2024 och 2025. Schweiz har varit snubblande nära ett historiskt VM-guld men har fallit på målsnöret flera gånger. 2018 och 2025 förlorade de VM-finalerna efter straffar respektive förlängning och 2024 förlorade de finalen mot Tjeckien med uddamålet.
Nu jagar de sitt historiska VM-guld på hemmaplan – och har nu tagit ut sin trupp. Det är i stora drag den vassaste truppen de kan skaka fram i dagsläget, förutom att Jonas Siegenthaler tvingas lämna återbud efter en sen skada, Lian Bichsel är avstängd av det egna förbundet och storstjärnan Kevin Fiala är skadad sedan OS.
I truppen finns trots allt sex NHL-spelare: Janis Moser, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter och Pius Suter. Ur ett svenskintresse kan vi också notera att Dominik Egli, som representerat Frölunda de två senaste säsongerna, är med.
Schweiz spelar i grupp B, som avgörs i Zürich, och inleder med en repris på fjolårets VM-final. Det är nämligen USA som väntar i premiären på fredag klockan 20:20.
Schweiz trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter
Reto Berra, Fribourg-Gottéron
Sandro Aeschlimann, Davos
Leonardo Genoni, Zug
Backar
Dean Kukan, ZSC Lions
Sven Jing, Davos
Lukas Frick, Davos
Christian Marti, ZSC Lions
Tim Berni, Geneve-Servette
Dominik Egli; Frölunda
Janis Moser, Tampa Bay
Roman Josi, Nashville
Forwards
Simon Knak, Davos
Damien Riat, Lausanne
Nico Hischier, New Jersey
Ken Jäger, Lausanne
Nino Niederreiter, Winnipeg
Timo Meier, New Jersey
Pius Suter, St. Louis
Denis Malgin, ZSC Lions
Calvin Thürkauf, Lugano
Nicolas Baechler, ZSC Lions
Sven Andrighetto, ZSC Lions
Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
Theco Rochette, Lausanne
Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron
