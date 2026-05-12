Schweiz VM-trupp – sex NHL-spelare tar plats

Schweiz jagar ett historiskt VM-guld på hemmaplan. Nu har man tagit ut sin trupp till Hockey-VM 2026.

Silver 2013, 2018, 2024 och 2025. Schweiz har varit snubblande nära ett historiskt VM-guld men har fallit på målsnöret flera gånger. 2018 och 2025 förlorade de VM-finalerna efter straffar respektive förlängning och 2024 förlorade de finalen mot Tjeckien med uddamålet.

Nu jagar de sitt historiska VM-guld på hemmaplan – och har nu tagit ut sin trupp. Det är i stora drag den vassaste truppen de kan skaka fram i dagsläget, förutom att Jonas Siegenthaler tvingas lämna återbud efter en sen skada, Lian Bichsel är avstängd av det egna förbundet och storstjärnan Kevin Fiala är skadad sedan OS.

I truppen finns trots allt sex NHL-spelare: Janis Moser, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter och Pius Suter. Ur ett svenskintresse kan vi också notera att Dominik Egli, som representerat Frölunda de två senaste säsongerna, är med.

Schweiz spelar i grupp B, som avgörs i Zürich, och inleder med en repris på fjolårets VM-final. Det är nämligen USA som väntar i premiären på fredag klockan 20:20.

Schweiz trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Sandro Aeschlimann, Davos

Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions

Sven Jing, Davos

Lukas Frick, Davos

Christian Marti, ZSC Lions

Tim Berni, Geneve-Servette

Dominik Egli; Frölunda

Janis Moser, Tampa Bay

Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos

Damien Riat, Lausanne

Nico Hischier, New Jersey

Ken Jäger, Lausanne

Nino Niederreiter, Winnipeg

Timo Meier, New Jersey

Pius Suter, St. Louis

Denis Malgin, ZSC Lions

Calvin Thürkauf, Lugano

Nicolas Baechler, ZSC Lions

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron

Theco Rochette, Lausanne

Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron