Slovakiens VM-trupp – SHL-profiler tar plats
Slovakien har tagit ut sitt lag till Hockey-VM. I den finns flera välbekanta namn för oss svenskar.
Peter Cehlárik missar VM på grund av skada. Men flera andra Sverigebekantingar tar plats. Bland dem finns juniorbacken Luka Radivojevic, som spelat för Örebro, Skellefteås guldhjälte Oliver Okuliar, den tidigare Leksandsstjärnan Marek Hrivik – och Färjestads nyförvärv Sebastian Cederle. Dessutom coachas laget av tidigare Djurgårds- och Luleåspelaren Vladimir Orszagh.
Truppen innehåller två NHL-spelare: Calgarys Martin Pospisil och New York Rangers Adam Sykora.
Slovakien spelar i Sveriges grupp och möter Tre Kronor i gruppavslutningen den 26:e maj. De inleder mot Norge på lördag, klockan 12:20.
Slovakien har inte gått förbi kvartsfinalstadiet sedan de tog sig till final 2012. Faktum är att de missat att ens gå till kvartsfinal åtta av tolv gånger efter det.
Slovakiens trupp till Hockey-VM 2026
Målvakter
Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth
Samuel Hlavaj, Iowa Wild
Eugen Rabcan, Banska Bystrica
Backar
Frantisek Gajdos, Litvinov
Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights
Samuel Knazko, Vitkovice
Patrik Koch, Trinec
Jakub Melisko, Dukla Michalovce
Luka Radivojevic, Boston College
Mislav Rosandic, HC Kosice
Maxim Strbak, Rochester Americans
Forwards
Sebastian Cederle, Nitro (Klar för Färjestad)
Martin Fasko-Rudas, Liberec
Marek Hrivik, Vitkovice
Martin Chromiak, Ontario Reign
Andrej Kollar, Kometo Brno
Filip Mesar, Laval Rocket
Jakub Minarik, Karlove Vary
Aurel Naus, Poprad
Oliver Okuliar, Skellefteå
Servac Petrovsky, Liberec
Kristian Pospisil, Kometa Brno
Martin Pospisil, Calgary Flames
Adam Sykora, New York Rangers
