Här är ALLA SHL-värvningar till nästa säsong

Drygt 30 värvningar har offentliggjorts av de 14 SHL-klubbarna till nästa säsong. Här har hockeysverige.se listat samtliga – lag för lag.

Ett gäng stjärnor är klara för SHL-spel till hösten.

Brynäs IF

Brynäs har hållit en ganska låg profil under Silly Season. Åtta spelare har bekräftats lämna klubben men bara två värvningar har offentliggjorts, den sjunde maj 2025. Det rör sig om de två 06:orna Victor Johansson och Charlie Forslund, som lär få inleda en bit ner i hierarkin.

Målvakten Magnus Chrona ska vara klar för klubben och lär presenteras i närtid. I övrigt är det relativt lugnt med rykten kring Brynäs, som behöver värva spelare till samtliga positioner.

Djurgårdens IF

Erik Gustafsson och Noel Gunler ryktas också vara klara för spel i Djurgården, men hittills har bara tre nyförvärv bekräftats. Lucas Carlsson och Lukas Vejdemo är såklart värvade för att ta framträdande roller i hierarkin, medan sistaårsjunioren Liam Pettersson lär få kämpa för att få speltid.

Djurgården har totalt bekräftat att närmare ett dussin antal spelare lämnar till nästa säsong, så räkna med att det ramlar in ytterligare något nyförvärv utöver Gustafsson och Gunler också.

Frölunda HC

Nyförvärv:

Frölunda har varit med om flera tunga tapp, så som Ivar Stenberg, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen och eventuellt också Noah Dower-Nilsson som skrivit på för Detroit. Samtidigt har Frölunda stått för en spännande Silly Season på värvningsfronten. Patrik Puistola lär bli Innalas ersättare rakt av. Milosevic visade under stundom i Leksand att han är en bra SHL-back, och storebror Dower-Nilsson var en av HockeyAllsvenskans bästa spelare förra säsongen.

Utöver dessa uppges Samuel Fagemo vara klar för klubben. Han är förstås inblockad för att agera spets på SHL-nivå.

Färjestad BK

En handfull spelare har lämnat Färjestad, och det är klart att David Tomásek inte kommer gå att ersätta. De övriga som lämnat är mer av typen att det går att hämta in likartade spelare.

På värvningsfronten är Victor Ejdsell det namn som sticker ut. Han var en av SHL:s bästa spelare innan han lämnade för spel i Schweiz. Øby-Olsen vann skytteligan i HockeyAllsvenskan och i den bästa av världar får han ett genombrott på SHL-nivå. Cederle är mer av ett wild card. Han har landslagsmeriter, men har samtidigt inte stuckit ut offensivt i den slovakiska ligan. Med en bakgrund i Rögle har Cam Abbott dock bra koll på forwarden. Ett potentiellt fynd?

FBK lär plocka in ytterligare någon spelare, även om ryktena just nu är få.

HV71

Det har funnits mycket att skriva om HV71 under den här lågsäsongen – men inte när det gäller nyförvärv. Herman Liv är faktiskt den enda spelaren de plockat in. Samtidigt har sju spelare plus tränaren Anton Blomqvist lämnat. Men inte heller ”Blomman” är ju ersatt. Även backlöftet Malte Gustafsson kan lämna klubben.

Det återstår också att se var Herman Liv faktiskt spelar nästa säsong. HV har kontrakt med Felix Sandström och Olof Glfford också. Plus Lassi Lehtinen – men han lär knappast bli kvar i klubben.

IF Björklöven

Av förklarliga skäl ligger Björklöven lite på efterkälken gällande nästa säsongs lagbygge. Närmare tio spelare har bekräftats lämna klubben, men bara ett nyförvärv har offentliggjorts. Och det är ju inte direkt vem som helst som ”Löven” presenterat.

Per Kenttä uppges dock göra allt annat än sitta och rulla tummarna. Björklöven ryktas vara på jakt efter mängder av profiler. Nu senast: Brendan Shinnimin.

Linköping HC

Precis som när det gäller HV71 har det varit en allt annat än lugn vår på kansliet i Linköping – men nyförvärven är få. Hittills är det bara supermålisen Marcus Högberg och Växjöbacken Zach Giuttari som presenterats. Högberg är en målvakt som ligger på en nivå som gör att LHC redan nu nog kan säga adjö till någon form av kvalstrid nästa säsong.

Nästa nyförvärv som väntas presenteras är Moras Arvid Degerstedt. En användbar spelare som nog lär få inleda en bit ner i LHC-hierarkin.

Åtta spelare, plus tränaren Mikael Håkanson, har lämnat. Även assisterande tränare Magnus Johansson har försvunnit. De har ersatts av ”Ante” Karlsson och Martin Gudmundsson. Dessutom har ju Broc Little tagit över som ansvarig, medan Andreas Hägglund (även han från Mora) kommit in som general manager.

Luleå Hockey

Luleå har inte presenterat någon ny spelare till nästa säsong. Det enda nyförvärvet som offentliggjorts är istället tränaren Dennis Hall, som fått det tuffa uppdraget att ersätta ”Bulan” i båset.

Sex spelare lämnar klubben, och där sticker såklart Frédéric Allard och Linus Omark ut mest. Det är två spelare som, på olika sätt, betytt otroligt mycket för Luleå Hockey.

Forwardena Joona Koppanen och Valtteri Puustinen uppges vara klara för klubben till nästa säsong.

Malmö Redhawks

Malmö utnyttjade att man hade spelat klart tidigt, och har norpat åt sig ganska mycket mediautrymme under våren. Fem spelare har bekräftats klara. Däribland en av HockeyAllsvenskans bästa backar i Peter DiLiberatore, den tidigare (?) SHL-stjärnan Oliwer Kaski och kanske framför allt HV71:s skarpskytt Hugo Pettersson.

Klas Dahlbeck och Oscar Eklind är också klara för klubben, men ej presenterade ännu.

Fem spelare har bekräftats lämna klubben. Robin Salo är förstås det tapp som svider allra tydligast.

Rögle BK

Rögle spelade fram tills nyss och har inte presenterat några nya spelare ännu. Däremot ryktas Calle Clang, Axel Kumlin, Joel Kellman, Oskar Jellvik och Tinus Luc Koblar vara klara för klubben.

Den enda spelaren som bekräftat att han inte blir kvar är Christoffer Rifalk. Men räkna med att det sker ett gäng avtackningar redan inom de närmaste dagarna.

Skellefteå AIK

Svenska mästarna har inte heller presenterat något gällande nästa säsongs spelartrupp ännu. Eller ja, man har bekräftat att Viktor Klingsell blir kvar men lånas ut till Kalmar. That’s it. I övrigt har man inte meddelat någon som ansluter eller som lämnar.

Leo Sundqvist och Hardy Häman Aktell är spelarna som ryktas vara på ingång.

Timrå IK

Likt Malmö passade Timrå på att stjäla ganska mycket Silly Season-fokus medan många av de övriga lagen fortfarande var kvar och spelade slutspel. Hela sex nya spelare är klara. Och gemensamt för samtliga är att de är värvade från andra svenska klubbar. Fem av sex kommer dessutom från andra SHL-klubbar. Och den sjätte, Tim Barkemo, har varit en av allsvenskans bästa backar.

Med en ganska stram budget har Timrå fått jaga spelarna som kanske inte jagas av de övriga 13 klubbarna, och utifrån det har man gjort en stark Silly Season. Samtidigt blir det förstås omöjligt att ersätta exempelvis Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. En Tim Juel i toppslag går inte heller att ersätta.

En spelare ryktas vara klar för klubben, men har inte presenterats ännu: SaiPas Otto Kivenmäki.

Växjö Lakers

Växjö Lakers har inte presenterat någon ny spelare. Däremot har man meddelat att sex spelare lämnar klubben till kommande säsong. Det lär med andra ord rassla in nyförvärv framöver.

De som uppges vara klara är Sebastian Aho, Elias Lindgren, Jimi Suomi, Eddie Levin och Matias Mäntykivi.

Örebro Hockey

Fyra nya spelare har kommit in – och det är klart att framför allt Filip Larsson och Robin Salo sticker ut. Det är två av de bästa spelarna i SHL på sin respektive position. Två spelare som kort och gott gör Örebro till ett bättre lag. Salo har ju dessutom fördelen av att ha varit i klubben tidigare.

Norén lär vara värvad för tredje backpar, och Stockselius lär också få börja en bit ner i hierarkin trots en fin säsong i Almtunatröjan.

Josh Dickinson, Rögle, uppges vara på väg in till nästa säsong.

Örebro har ju under lågsäsongen också bytt tränare. Martin Filander är också ett av de mest spännande nyförvärven i hela ligan. Nu ska han ersätta Niklas Eriksson som lämnar efter en lång period som i stora drag får beskrivas som framgångsrik.

Åtta spelare lämnar Örebro. Däribland Jhonas Enroth, Patrik Puistola och Noah Steen.