Mitch Marner är framme vid karriärens största ögonblick. Efter år av hård press och återkommande slutspelsmisslyckanden i Toronto Maple Leafs har den 29-årige stjärnan nu tagit Vegas Golden Knights till Stanley Cup-final – och öppnar samtidigt upp om de mörka perioderna som fick honom att tappa glädjen för hockeyn.

Mitch Marners hockeykarriär blomstrar efter flytten från Toronto till Vegas. Foto: AP Photo & Imagn Images

En spelare som bildligt talat förvisades av fansen i sin hemstad når nu höjder han aldrig tidigare upplevt.

När Vegas Golden Knights besegrade Colorado Avalanche i match 4 av Western Conference-finalen och därmed svepte Presidents’ Trophy-vinnarna, blev det klart att Golden Knights-forwarden Mitch Marner för första gången i karriären kommer att spela om Stanley Cup.

Marner syntes jubla vilt tillsammans med sina lagkamrater ute på isen efter segern natten till tisdagen. Efteråt berättade han för media att känslorna bottnade i en krokig resa tillbaka till att älska hockeyn igen och åter hitta framgång.

– Det var ett speciellt ögonblick, säger Marner.

– Det har funnits mörka perioder inom hockeyn för mig, ärligt talat. Jag är tacksam för min familj … Det där var ett ögonblick där jag bara fick uttrycka glädje och ha roligt.

”It was a special moment. There’s been some dark times in hockey for myself honestly… I’m thankful for my family. That was a moment to just express some joy and fun.”



Mitch Marner lämnade Toronto Maple Leafs

Marners historia är välkänd. Toronto-sonen fick chansen att spela för sitt älskade Toronto Maple Leafs och hjälpte klubben att resa sig från NHL:s bottenregioner till att bli en återkommande utmanare om mästerskapet. Men när det verkligen gällde föll Marner och resten av Leafs gång på gång. På nio slutspelsframträdanden lyckades laget bara vinna två slutspelsrundor.

Förlusten mot Florida Panthers förra året blev slutet på Marners tid i Toronto. Det ledde till att Maple Leafs genomförde en sign-and-trade-affär som skickade honom till Vegas Golden Knights.

Flytten gav omedelbar effekt. Marner såg ut att få nytt liv i sin nya miljö, där strålkastarljuset är betydligt mindre intensivt än i världens hockeymekka Toronto. Han var en av Vegas främsta offensiva spelare under hela säsongen. Även om han inte nådde 100 poäng som året innan noterades den 29-årige forwarden för 80 poäng på 81 matcher.

Nu har han tagit sitt spel till en ännu högre nivå i slutspelet. Efter att ha slagit ut Utah Mammoth och Anaheim Ducks innan Vegas även besegrade Avalanche, har Marner inte bara visat att han kan leverera i slutspelet – han har också spelat in sig i diskussionen om Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP.

På 16 matcher har han stått för sju mål och 14 assist, vilket gör att han leder hela slutspelets poängliga med 21 poäng.

Golden Knights väntar nu på att få veta vilka de ställs mot i Stanley Cup-finalen. Carolina Hurricanes leder för närvarande serien mot Montreal Canadiens med 2–1 i matcher inför den fjärde matchen, som spelas i natt, svensk tid.

Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects