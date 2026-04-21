Frölundas nya finska spets: ”Det bästa valet”

Redan i januari uppgavs han vara muntligt överens med Frölunda. Nu är flytten till Örebros konkurrent klar för Patrik Puistola.

– Jag trivs väldigt bra i Sverige, säger 25-åringen på sin nya klubbs sajt.

Patrik Puistola är klar för Frölunda efter tiden i Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

Med Jere Innala och Arttu Ruotsalainen klara för Lugano, respektive Kloten, har Frölunda ett finskt hål att fylla i truppen. Nu bekräftar man de uppgifter som sipprade ut i Expressen under den gångna säsongen.

25-årige stjärnforwarden Patrik Puistola är klar på ett tvåårskontrakt.

– Vi har tappat spets och är glada och nöjda med att få in Patrik. En offensivt skicklig och producerande spelare, säger sportchef Fredrik Sjöström i uttalandet under tisdagen.

Enligt Expressens tidigare uppgifter ser Puistola vägen till NHL bättre ut via Göteborgsklubben. Därmed påbörjas nu detta kapitel efter två produktiva år i Örebro.

– Det kändes som det bästa valet för att ta nästa steg i karriären. Frölunda är en bra organisation med ett uttalat mål att vinna och det lockade. Jag pratade lite med Jere (Innala) och Arttu (Ruotsalainen) innan jag bestämde mig och de hade bara bra saker att säga om klubben, faciliteterna och staden.

– Jag trivs väldigt bra i Sverige och att jag kan språket gör det ju så mycket lättare, fortsätter han även på Frölundas sajt.

Över tiden i Örebro stod Puistola för 75 poäng på 102 grundseriematcher.

