Med JVM i sikte under kommande säsong byter Liam Pettersson SHL-klubb. Den 19-årige backen skriver ett junioravtal med Djurgården.

Liam Pettersson byter Växjö mot Djurgården. Foto: Bildbyrån (montage).

I början av april uppgav hockeysverige.se att Liam Pettersson gjort sitt i Växjö. Detta efter fem säsonger i verksamheten, med sju SHL-matcher som en tydlig höjdpunkt. Nu, med vinterns JVM i sikte, är den 19-årige backen presenterad av Djurgården. Något Expressen tidigare rapporterat om.

Parterna presenterar ett tvåårigt junioravtal under onsdagen.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att få bli en del av Djurgården! Det jag har sett här de senaste åren är en talangutveckling i absoluta toppklass, och jag ser verkligen fram emot att få vara en del av den resan. Mitt mål är att fortsätta utvecklas och visa både klubben och supportrarna vad jag går för, säger Liam Pettersson själv på lagets sajt.

Djurgårdens plan för Liam Pettersson

Liam Pettersson, från Gislaved, har varit ett av Växjös största löften i 07-kullen, och valdes även i andra rundan av NHL-draften 2025. Men innan Boston Bruins lägger vantarna på honom kommer han att försöka etablera sig i Djurgården.

Sportchefen Marcus Due-Boje förklarar planen:

– Vi hade en strategisk plan att addera en back med hög uppsida i fortsatt juniorålder och Liam passar väldigt bra in i den planen. Han är en mycket skicklig back med bra storlek och hög utvecklingspotential, säger Due-Boje och fortsätter:

– Liams förra säsong stördes något av skador, annars är jag ganska övertygad om att han hade fått visa ännu mer på seniornivå. Nu ska vi tålmodigt hitta rätt väg för honom där han ska utmana resterande backar i truppen om en SHL-plats. Det ska bli spännande att följa hans utveckling kommande säsong.

Source: Liam Pettersson @ Elite Prospects