Fick glömma önskenumret: ”Kom visst en Victor Ejdsell..”

Norske Mikkel Øby-Olsen är klar för Färjestad.

Den hockeyallsvenska skyttekungen tar därmed steget upp efter succén med Almtuna under säsongen.

Färjestad laddar om efter kollapsen i kvartsfinalen mot Rögle. Som en del av sin ombyggnad inför nya tag nästa år väljer man att göra en riktigt spännande värvning i form av Mikkel Øby-Olsen från Almtuna. 23-åringen har exploderat i Almtuna och stod för hela 28 mål i Hockeyallsvenskan under säsongen. Med det hjälpte han laget till åttondelsfinal, en serie man förlorade med 0–2 mot Oskarshamn.

Nu är Øby-Olsen klar för ”favoritlaget” Färjestad.

– Det är otroligt coolt. Det var det som var favoritlaget när man var ung. Det var en ganska vanlig julklapp när jag var yngre, att få åka till Löfbergs Arena och kolla på hockey i mellandagarna. Att nu själv få spela där känns både lite märkligt men samtidigt väldigt coolt, säger han.

”Kom visst hem en Victor Ejdsell..”

Men önskenumret 14, det blir det inte.

– Haha, ja. Först tänkte jag 14, men det kom visst hem en Victor Ejdsell som skulle ha det. Okej, då kan jag ta 9, 22 eller 29, men det var ju också kört, säger han.

I stället får han spela i nummer åtta. Vidare ger Rickard Wallins tankar om värvningen, som skrivit på ett kontrakt över säsongen 2027/28.

– En gedigen spelare som är redo för nästa steg, och vi hoppas att han kommer komma in bra hos oss