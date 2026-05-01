Presenterar stjärnbacken – på långtidskontrakt

Lucas Carlsson vänder hem till Sverige. Han är klar för Djurgården.

– Han har en bred erfarenhet, men är samtidigt fortfarande i en bra ålder, säger sportchef Marcus Due-Boje.

2018 lämnade Lucas Carlsson sitt Brynäs för spel i Nordamerika. I flera års tid har 28-åringen sedan kopplats ihop med en möjlig återkomst hem till Brynäs igen. Till nästa säsong återvänder han till SHL – men inte till Brynäs.

– I Lucas får vi en passningsskicklig back som dikterar spelet med puck. Hans pucktrygghet kommer bidra till att vi spelar oss ut ur egen zon med kontroll och fart oftare. Han har också spetskvalitéer offensivt och i powerplay, inte minst tack vare hans skott, säger sportchef Marcus Due-Boje.

Kontraktet är skrivet på fyra år.

– Det ska bli väldigt kul! Jag och min familj är glada att fortsätta vårt äventyr i Stockholm och vara en del av Djurgården de kommande fyra åren, säger Lucas.

Lucas Carlsson har imponerat i AHL

Under årets säsong spelade Lucas Carlsson i AHL med San Jose Barracuda. Där gjorde han 12+14 för 26 poäng på 56 matcher. Förra säsongen spelade Carlsson 13 NHL-matcher för San Jose Sharks men annars har det mestadels blivit spel i farmarligan för backen. Han har dock noterats för 73 NHL-matcher för Chicago Blackhawks, Florida Panthers och San Jose Sharks.

De senaste åren har Carlsson annars varit en toppback på AHL-nivå. Säsongen 2022/23 vann han skytteligan för backar genom att smälla in 20 fullträffar på 61 matcher. Hans 54 poäng var också näst bäst i farmarligan den säsongen. Det har sammanlagt blivit 217 poäng på 354 AHL-matcher för Lucas Carlsson i karriären.





