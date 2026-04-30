KLART: Tillbaka i Frölunda: ”Jag känner mig redo”

Liam Dower-Nilsson är tillbaka i Frölunda. Den illa bevarade värvningen från Björklöven är nu bekräftad av SHL-klubben.

– Det är förstås tråkigt att lämna Umeå, men allt har sin tid, säger 23-åringen.

Det blir trots allt en Dower-Nilsson i Frölunda under 2026/27.

Efter att lillebror Noah skrivit på sitt första kontrakt med Detroit Red Wings, kliver nu Liam Dower-Nilsson in. Ryktet kring Björklövens succéforward har funnits där så tidigt som i vintras, men nu är också tvåårskontraktet till 2028 presenterat.

23-åringen återvänder därmed till klubben han fostrats i efter tre år.

– Han har gjort en kanonsäsong i Björklöven och har utvecklats mycket under de åren han har varit borta. Liam är en smart spelare, med sina styrkor i offensiven, särskilt i power play. Han har mognat, skaffat sig erfarenhet och är redo, säger sportchefen Fredrik Sjöström på lagets sajt.

”Jag känner mig redo för Frölunda”

Liam Dower-Nilsson valdes även han av Detroit Red Wings i NHL-draften, men fick slå sig in i seniorhockeyn via lån till Hockeyallsvenskan. Det var också så ”Löven” lockades, och därefter har karriären tagit fart – med uppflyttningen till SHL under 2026 en klar höjdpunkt.

– Det är förstås tråkigt att lämna Umeå, men allt har sin tid och det skall bli kul att komma hem igen, säger Liam Dower Nilsson själv och fortsätter.

– Jag känner mig redo för Frölunda och den här gången blir det mer på riktigt. Jag vill ta nästa steg i karriären, utvecklas och vinna – Frölunda har ju en uttalad målsättning om att gå för SM-guld.

