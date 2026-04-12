Erik Norén vänder hem efter fem år på annat håll.

Backen skriver på för moderklubben Örebro Hockey.

− Jag växte upp med att gå och kolla på Örebro Hockeys matcher och det är en ära att nu få göra det själv, säger han på klubbens hemsida.

Erik Norén lämnar Linköping och vänder hem till Örebro igen. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Han är född och uppvuxen i Örebro. Nu står det också klart att Erik Norén vänder hem igen.

Norén kom fram genom Örebros juniorverksamhet som ung och var bland annat lagkapten för U18-laget och assisterande kapten för U20-laget i Örebro. Han fick även spela i 21 SHL-matcher för Örebro innan han lämnade klubben 2021. Efter fem år på vift i andra klubbar väljer 24-åringen nu att vända hem till klubben där allting började.

− Jag ser otroligt mycket fram emot att representera min moderklubb. Örebro för mig är hemma och en plats där jag och min familj trivs väldigt bra. Jag växte upp med att gå och kolla på Örebro Hockeys matcher och det är en ära att nu få göra det själv. Jag ser fram emot att säsongen ska dra igång, att vi tar kliv framåt och att jag kan vara en bidragande faktor, säger Norén på klubbens hemsida.

Erik Norén valde spel i Kalmar när han lämnade Örebro 2021. Han spelade först två säsonger i Hockeyettan och var med om att gå upp till HockeyAllsvenskan. Där imponerade han med 15 poäng på 39 matcher i Kalmar vilket ledde till att han fick ett SHL-kontrakt av Linköping 2024. Under sin första säsong i LHC-tröjan stod han för sju poäng på 45 matcher. Den här säsongen har Norén missat en hel del matcher på grund av skada och gått poänglös från 38 matcher.

Han lämnade nyligen LHC efter två säsonger och nu skriver han alltså på för SHL-konkurrenten Örebro.

− Jättekul att kunna välkomna en Örebrokille hem. Erik är en spelare som alltid sätter laget i första hand och som kommer vara en viktig defensiv bricka i vårt lagbygge. Erik har gjort hela resan i vår juniorverksamhet och är väl insatt i vår verksamhet. Erik är en kille som alltid ger hundra procent och vi ser verkligen fram emot att ha honom tillbaka i Örebrotröjan, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Under sin karriär hittills har Erik Norén spelat 104 SHL-matcher för Örebro och Linköping.

