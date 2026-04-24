Värvar från FBK – så långt är kontraktet

Lucas Forsell lämnar Färjestad. Ny klubbadress: Timrå IK.

– Lucas är en spelare vi har följt under en längre tid. När chansen nu dök upp att göra honom rödvit så tog vi den, säger sportchef "Nubben".

Lucas Forsell har hållit till i den värmländska hockeyn hela karriären. Han har spelat för Fagersta AIK, BIK Karlskoga – och framför allt för Färjestad. Men nu lämnar forwarden Värmland och flyttar till Medelpad för spel i en SHL-konkurrent.

22-åringen är klar för Timrå på ett tvåårskontrakt.

– Det känns väldigt inspirerande att komma till Timrå IK. Jag har fått en bra bild av föreningen och hur man vill arbeta här. För mig handlar det om att fortsätta utvecklas och bidra med mitt spel, säger han till Timrås sajt.

Forsell slog igenom på SHL-nivå när han sköt elva mål på bara 35 SHL-matcher säsongen 22/23. Därefter har det dock gått tyngre och han har gjort fyra, fyra och fem mål.

– Lucas är en spelare vi har följt under en längre tid. När chansen nu dök upp att göra honom rödvit så tog vi den. Vi i sportrådet är mycket glada över att Lucas valde oss och ska bli spännande att följa hans utveckling, säger Kent Norberg.

